Рада готує нові підходи до мобілізації — Веніславський

Значна частина мобілізованих готова підписати контракт строком від двох до п’яти років

В Україні найближчими місяцями можуть представити оновлені підходи до мобілізації. Вони передбачають ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове коригування чинних процедур.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, депутат фракції «Слуга народу» Федір Веніславський.

Ставка на контрактну службу

За словами Веніславського, одним із ключових напрямів змін є збільшення частки військовослужбовців, які проходитимуть службу за контрактом. Очікується, що це дасть змогу зменшити обсяги мобілізації та зробити військову службу більш прогнозованою для громадян.

«Коли ми забезпечимо максимальне залучення громадян до контрактної служби та мінімізуємо кількість мобілізованих, це дозволить суттєво змінити акценти в мобілізаційних заходах», — зазначив він.

Народний депутат додав, що значна частина мобілізованих готова підписати контракт строком від двох до п’яти років. Такий формат, за його словами, передбачатиме фінансові стимули, а також чіткіші гарантії соціального і правового захисту.

Водночас реалізація цих підходів потребує погодження з урядом, зокрема з Міністерством фінансів, оскільки йдеться про забезпечення необхідних виплат.

Коли можуть представити нові рішення

За словами Веніславського, підготовлені пропозиції планують винести на широке обговорення найближчим часом, орієнтовно у лютому-березні.

«Я думаю, що в короткостроковій перспективі, там лютий-березень, ми вже це винесемо для широкого обговорення, для комунікації і для ухвалення в парламенті», — повідомив він.

Очікується, що оновлені підходи передбачатимуть зміщення акценту з мобілізації на контрактну форму служби та сприятимуть більш системній організації комплектування Збройних сил.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Михайло Федоров заявляв , що вже 95% послуг територіальних центрів комплектування переведені в онлайн або на базу ЦНАПів. Це дало змогу розвантажити ТЦК та зосередити їхню роботу на процесі мобілізації.

Також Finance.ua писав , що протягом року кількість громадян України, заброньованих від мобілізації, зросла на кілька сотень тисяч і нині становить близько 1,3 млн осіб. Міністр економіки України Олексій Соболев пояснював, що бронювання має позитивний ефект для економіки. Зокрема, воно стимулює працівників виходити з тіньових трудових відносин.

Президент Володимир Зеленський заявляв , що планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.

