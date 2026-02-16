Дія. City продовжує зростати — сфери та географія резидентів Сьогодні 13:03

Основою Дія.City залишається ІТ-сектор

Станом на початок лютого у спеціальному правовому режимі Дія. City налічується 3 707 компаній. Минулого року простір продемонстрував стрімке зростання — кількість резидентів збільшилася вдвічі.

Про це свідчать дані Опендатабота.

Хто долучається до Дія. City

За роки роботи змінився профіль компаній, які вступають до простору. Якщо у 2022 році серед нових учасників переважали вже сформовані зрілі бізнеси, і лише третина з них працювала менше року до приєднання, то нині ситуація інша.

Зараз 87% нових резидентів — це новостворені компанії.

Також дані свідчать, що резиденти активно розширюють штат. Зокрема, компанії, що приєдналися у 2022 році, подвоїли кількість працівників. Загалом майже 80% усіх резидентів за час перебування у Дія. City збільшили чисельність персоналу.

Водночас частина компаній з часом вибуває з переліку резидентів.

Які галузі домінують у Дія. City

Основою Дія. City залишається ІТ-сектор. У цій сфері працюють 2 844 компанії — це 77% від загальної кількості резидентів.

Також представлені:

інформаційні послуги — 6%;

виробництво іншого транспорту — 6%.

Опендатабот пише, що у 2023 році частка ІТ тимчасово зменшилася з 80% до 63%, тоді як частка компаній із виробництва транспортних засобів зросла до 13%. Однак у 2025−2026 роках ІТ знову становить близько 80% серед нових учасників, а транспортний напрям скоротився до 5%.

Регіональний розподіл

Більше, ніж половина резидентів зареєстровані у Києві — 2 012 компаній.

Друге місце посідає Львівська область із 502 резидентами (14%).

Далі йдуть:

Дніпропетровська область — 6%;

Київська область — 5%;

Харківська область — 4%.

Також нагадаємо, що спеціальний правовий режим Дія. City запрацював в Україні 8 лютого 2022 року. Він передбачає спеціальні податкові умови для ІТ та інноваційного бізнесу, можливість бронювання працівників, доступ до профільної інфраструктури та інструменти для залучення інвестицій.

Раніше ми повідомляли , що лише за першу половину 2025-го виторг резидентів Дія. City, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн.

