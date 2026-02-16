Дія. City продовжує зростати — сфери та географія резидентів
Станом на початок лютого у спеціальному правовому режимі Дія. City налічується 3 707 компаній. Минулого року простір продемонстрував стрімке зростання — кількість резидентів збільшилася вдвічі.
Про це свідчать дані Опендатабота.
Хто долучається до Дія. City
За роки роботи змінився профіль компаній, які вступають до простору. Якщо у 2022 році серед нових учасників переважали вже сформовані зрілі бізнеси, і лише третина з них працювала менше року до приєднання, то нині ситуація інша.
Зараз 87% нових резидентів — це новостворені компанії.
Також дані свідчать, що резиденти активно розширюють штат. Зокрема, компанії, що приєдналися у 2022 році, подвоїли кількість працівників. Загалом майже 80% усіх резидентів за час перебування у Дія. City збільшили чисельність персоналу.
Водночас частина компаній з часом вибуває з переліку резидентів.
Які галузі домінують у Дія. City
Основою Дія. City залишається ІТ-сектор. У цій сфері працюють 2 844 компанії — це 77% від загальної кількості резидентів.
Також представлені:
- інформаційні послуги — 6%;
- виробництво іншого транспорту — 6%.
Опендатабот пише, що у 2023 році частка ІТ тимчасово зменшилася з 80% до 63%, тоді як частка компаній із виробництва транспортних засобів зросла до 13%. Однак у 2025−2026 роках ІТ знову становить близько 80% серед нових учасників, а транспортний напрям скоротився до 5%.
Регіональний розподіл
Більше, ніж половина резидентів зареєстровані у Києві — 2 012 компаній.
Друге місце посідає Львівська область із 502 резидентами (14%).
Далі йдуть:
- Дніпропетровська область — 6%;
- Київська область — 5%;
- Харківська область — 4%.
Десять компаній-резидентів Дія. City увійшли до Індексу Опендатабота 2025.
Також нагадаємо, що спеціальний правовий режим Дія. City запрацював в Україні 8 лютого 2022 року. Він передбачає спеціальні податкові умови для ІТ та інноваційного бізнесу, можливість бронювання працівників, доступ до профільної інфраструктури та інструменти для залучення інвестицій.
Раніше ми повідомляли, що лише за першу половину 2025-го виторг резидентів Дія. City, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Україна отримала $690 млн від Японії та Канади: куди спрямують кошти
Дія. City продовжує зростати — сфери та географія резидентів
Рада готує нові підходи до мобілізації — Веніславський
Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Зеленський пояснив, чому Україна проти вільної економічної зони на Донбасі
Скільки заробляють DevOps в Україні та за кордоном