ІТ-бізнес у 2025 році суттєво збільшив сплату податків до бюджету

ІТ-сфера збільшила сплату податків до зведеного бюджету на 34%.

У 2025 році платники податків у сфері ІТ збільшили сплату податків до зведеного бюджету України на 34% порівняно з попереднім роком. Загалом — 43,4 млрд грн.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Резиденти режиму Дія. City у 2025 році сплатили до бюджету 33,5 млрд грн податків. Це майже вдвічі більше, ніж у 2024 році.

Запити бізнесу

Команда Державної податкової служби провела зустріч із представниками Diia. City Union — об’єднання, до якого входить понад 300 компаній ІТ-сектору.

«Відверто обговорили виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом. Та що ДПС може зробити, щоб максимально допомогти кожному, хто сплачує податки. Зокрема зосередилися на планах та пріоритетах ДПС цього року», — зазначила вона.

Серед порушених тем:

наповнення бюджету;

податкові перевірки;

запровадження Е-аудиту;

можливі законодавчі зміни у сфері адміністрування податків;

можливе впровадження ПДВ для ФОПів.

«Це лише деякі з питань, які сьогодні турбують бізнес», — додала Карнаух.

Учасники обговорили також можливість взаємодії з технологічним сектором у питанні вдосконалення Електронного кабінету платника. Це одне з основних завдань для ДПС, щоб зробити Кабінет максимально зручним та зрозумілим.

«Ми завжди відкриті до діалогу й спільної роботи. Бо лише співпраця дає реальні результати для країни», — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що за підсумками 11 місяців 2025 року ІТ-експорт залишається одним із ключових джерел валютних надходжень для України, стабільно приносячи економіці сотні мільйонів доларів щомісяця. У середньому експорт ІТ-послуг у 2025 році приносив Україні близько 543 млн доларів щомісяця.

У 2025 році загальна кількість фізичних осіб-підприємців у сфері ІТ зменшилася більш ніж на 13 тисяч. Протягом року айтівці частіше закривали ФОПи, ніж реєстрували нові. За попередніми дослідженням и DOU, середній «життєвий цикл» ІТ-ФОПа становить близько чотирьох років.

Протягом 2025 року в світовій IT-галузі звільнили 244 851 працівників, свідчать дані фінансової компанії RationalFX.

