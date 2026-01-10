Як змінився ринок ІТ-праці в четвертому кварталі: кого шукали роботодавці Сьогодні 11:14

Як змінився ринок ІТ-праці в четвертому кварталі: кого шукали роботодавці

На ІТ-ринку праці у другому півріччі 2025 року кількість вакансій досягла 41 тис., що на 11% більше, ніж у першому півріччі. Це також найвищий показник з 2021 року. Найстрімкіше зростали категорії «Військова справа», AI/ML, Embedded, Hardware.

Про це свідчать дані Dou.

Які напрями зростали найшвидше

У грудні на DOU опублікували 6 225 вакансій — традиційне передсвяткове затишшя. Водночас це на 1,6 тис. більше, ніж у грудні 2024 року.

Загалом четвертий квартал поступився третьому на 2%. Проте, якщо порівняти півріччя, у другому маємо приріст 11% проти першого.

У другому півріччі найстрімкіше зростали категорії «Військова справа», AI/ML, Hardware, як і в першому півріччі 2025. Цього разу стало ще більше вакансій Embedded (приріст +44% проти +26 у першому півріччі).

Серед нових тенденцій — поява категорії No-code.

12 категорій мали незначну негативну динаміку в ІІ півріччі. Серед них SAP, Blockchain, Copywriter, PHP.

Кількість miltech-вакансій досягла рекордних 705 у грудні. Відгуки теж зростають — понад 4 тисячі.

Кого шукають роботодавці

Найбільша кількість вакансій традиційно — ремоут (3,8 тисячі в грудні) і в Києві (2,9 тисячі). У Львові зараз — 800+ вакансій за місяць, ще майже 700 — за кордоном.

Попит на сеньйорів на такому ж рівні, як до повномасштабної війни — 1140 вакансій.

Поступово покращується ситуація для початківців: є понад 450 вакансій щомісяця для айтівців до року досвіду і понад 200 — для тих, хто без досвіду.

У минулому півріччі серед найдосвідченіших фахівців (5+ років) найбільш затребуваними були Front-end, Node. js і Python.

Для менш досвідчених фахівців найпопулярніші категорії — маркетинг та аналітика. Початківців також часто шукають на сапорт-позиції.

Конкуренція знизилася

У грудні середня кількість відгуків на DOU знизилася до 21,7. Кандидати теж трохи відпочили в грудні — на дві тисячі менше айтівців відгукувалися на вакансії.

Найбільш конкурентною категорією залишається Front-end — у середньому 86 відгуків на вакансію в грудні. У QA — 64 відгуки. Понад 40 — у Java, Project Manager, Flutter.

Для HR середня кількість відгуків знизилися до 25 (два роки тому була на рівні 53 відгуки на вакансію).

Які компанії найактивніше шукають айтівців

У грудні 1637 компаній публікували вакансії на DOU. У жовтні було на 300 більше.

Genesis продовжує бути найактивнішою компанією за кількістю розміщених вакансій — 884 у другому півріччі.

Найактивніша сервісна — N-iX.

Також 359 вакансій за пів року розмістила 427-ма окрема бригада безпілотних систем «Рарог».

