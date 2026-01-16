0 800 307 555
ІТ-ФОПів в Україні поменшало: експерти назвали причини (інфографіка)

Особисті фінанси
У 2025 році загальна кількість фізичних осіб-підприємців у сфері ІТ зменшилася більш ніж на 13 тисяч. Протягом року айтівці частіше закривали ФОПи, ніж реєстрували нові.
Про це свідчить аналіз DOU.
Попри скорочення кількості ФОПів, ІТ-сфера залишається однією з найбільш стабільних. За попередніми дослідженнями DOU, середній «життєвий цикл» ІТ-ФОПа становить близько чотирьох років. Найстаріший ФОП, який припинив діяльність у 2025 році, існував на ринку 34 роки.
За даними DOU, у 2025 році 57% айтівців працювали як ФОПи. Для порівняння: у 2024 році таких було 70%, а у 2022 році — 87%.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Скільки ФОПів було у IV кварталі

В останньому кварталі 2025 року кількість закритих ІТ-ФОПів перевищила кількість нових реєстрацій на 4 616. Водночас подібна ситуація спостерігалася й наприкінці 2024 року, коли різниця була ще більшою не на користь відкриттів.
Таблиця: DOU
Таблиця: DOU
Порівняння IV кварталів 2025 та 2024 років показує регіональні відмінності. У 2025 році другим регіоном за кількістю нових реєстрацій стала Дніпропетровська область, тоді як у 2024 році — Львівська.
Водночас найбільше закриттів у 2024 році зафіксували на Харківщині, а у 2025 — на Львівщині.
Таблиця: DOU
Таблиця: DOU

Відкриті й закриті ФОПи у 2025 році

У 2025 році айтівці зареєстрували 36 054 ФОПи, водночас припинили діяльність 45 975.
Найбільша кількість як реєстрацій (+7 063), так і припинень (-10 699, або 23,3% від загальної кількості) припала на Київ. До числа регіонів-лідерів також увійшли Харківська, Дніпропетровська та Львівська області.
У 2025 році зросла кількість нових ІТ-ФОПів у Запорізькій, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях. Натомість спад реєстрацій зафіксували на Чернігівщині, Вінниччині, Донеччині та Луганщині.
Інфографіка: DOU
Інфографіка: DOU

Чому закриваються ФОПи

В Асоціації IT Ukraine зазначають, що коливання кількості ФОПів є природним процесом, на який впливають регуляторні, економічні та податкові зміни, а також сезонність.
Традиційно найбільше закриттів припадає на початок року через перегляд фінансових планів, податкового навантаження та доцільності подальшої діяльності. У 2025 році рекордні показники припинення ФОПів зафіксували саме у I кварталі, тоді як у II та III кварталах динаміка була відносно стабільною.
Економіст Центру економічної стратегії Богдан Слуцький пояснює, що частина закриттів пов’язана з воєнними факторами — перебоями з електропостачанням і зв’язком, релокацією бізнесу, втратою клієнтів та зниженням економічної активності в окремих регіонах.
Додатковим чинником стало часткове відновлення у 2025 році обов’язкової сплати фіксованих платежів, зокрема ЄСВ, навіть за відсутності доходу. Це зробило утримання ФОПа економічно недоцільним для тих, хто не мав регулярної діяльності.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
