Хто заробляє найбільше в українському ІТ
Фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.
Про це свідчать аналітика Djinni.
Зарплати фахівців
Медіанна зарплатна вилка у вакансіях Senior Data Scientist становить $4−6,5 тис. Вищі пропозиції фіксуються лише для технічних лідів.
Для нетехнічних C-level позицій роботодавці пропонують $4−6 тис., що співставно з рівнем оплати праці DevOps-інженерів та Data Engineer.
Серед senior-розробників найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для спеціалістів із C++ та Python.
Найнижчі рівні оплати — у вакансіях для PHP-розробників.
У вакансіях, де вимагається від трьох років досвіду, структура зарплат загалом повторює ситуацію з senior-рівнем.
Водночас у позиціях із вимогою 1−2 роки досвіду лідерські позиції за рівнем оплати займають:
- Full Stack-розробники;
- Data-аналітики.
Для цих категорій фахівців пропонують 1,5−3 тис. доларів.
Вакансії без вимог до досвіду не були включені до основних порівняльних графіків. Водночас на стартових позиціях найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для маркетологів — у межах 500−1000 доларів.
Найнижчий рівень оплати пропонують frontend-розробникам та тестувальникам — 300−650 доларів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на DOU писав, що на ІТ-ринку праці у другому півріччі 2025 року кількість вакансій досягла 41 тис., що на 11% більше, ніж у першому півріччі. Це також найвищий показник з 2021 року. Найстрімкіше зростали категорії «Військова справа», AI/ML, Embedded, Hardware.
Поділитися новиною
Також за темою
Хто заробляє найбільше в українському ІТ
Січень піднімає європейські фондові ринки: ТОП-5 акцій з найкращими показниками
За які порушення ФОПам у 2026 році доведеться платити 150% вартості товарів чи послуг
Кабмін запроваджує щомісячні доплати для енергетиків
В Україні готують новий Трудовий кодекс: у Мінекономіки назвали ключові зміни для працівників
Як оформити перший паспорт у формі ID-картки у 14 років без реєстрації місця проживання — роз’яснення