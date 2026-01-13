0 800 307 555
Хто заробляє найбільше в українському ІТ

Особисті фінанси
2
Фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.
Про це свідчать аналітика Djinni.

Зарплати фахівців

Медіанна зарплатна вилка у вакансіях Senior Data Scientist становить $4−6,5 тис. Вищі пропозиції фіксуються лише для технічних лідів.
Для нетехнічних C-level позицій роботодавці пропонують $4−6 тис., що співставно з рівнем оплати праці DevOps-інженерів та Data Engineer.
Інфографіка: Djinni
Серед senior-розробників найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для спеціалістів із C++ та Python.
Найнижчі рівні оплати — у вакансіях для PHP-розробників.
У вакансіях, де вимагається від трьох років досвіду, структура зарплат загалом повторює ситуацію з senior-рівнем.
Інфографіка: Djinni
Водночас у позиціях із вимогою 1−2 роки досвіду лідерські позиції за рівнем оплати займають:
  • Full Stack-розробники;
  • Data-аналітики.
Для цих категорій фахівців пропонують 1,5−3 тис. доларів.
Вакансії без вимог до досвіду не були включені до основних порівняльних графіків. Водночас на стартових позиціях найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для маркетологів — у межах 500−1000 доларів.
Найнижчий рівень оплати пропонують frontend-розробникам та тестувальникам — 300−650 доларів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на DOU писав, що на ІТ-ринку праці у другому півріччі 2025 року кількість вакансій досягла 41 тис., що на 11% більше, ніж у першому півріччі. Це також найвищий показник з 2021 року. Найстрімкіше зростали категорії «Військова справа», AI/ML, Embedded, Hardware.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
