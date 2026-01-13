Хто заробляє найбільше в українському ІТ Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Хто заробляє найбільше в українському ІТ

Фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.

Про це свідчать аналітика Djinni.

Зарплати фахівців

Медіанна зарплатна вилка у вакансіях Senior Data Scientist становить $4−6,5 тис. Вищі пропозиції фіксуються лише для технічних лідів.

Для нетехнічних C-level позицій роботодавці пропонують $4−6 тис., що співставно з рівнем оплати праці DevOps-інженерів та Data Engineer.

Інфографіка: Djinni

Серед senior-розробників найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для спеціалістів із C++ та Python.

Найнижчі рівні оплати — у вакансіях для PHP-розробників.

У вакансіях, де вимагається від трьох років досвіду, структура зарплат загалом повторює ситуацію з senior-рівнем.

Інфографіка: Djinni

Водночас у позиціях із вимогою 1−2 роки досвіду лідерські позиції за рівнем оплати займають:

Full Stack-розробники;

Data-аналітики.

Для цих категорій фахівців пропонують 1,5−3 тис. доларів.

Вакансії без вимог до досвіду не були включені до основних порівняльних графіків. Водночас на стартових позиціях найвищі зарплатні пропозиції зафіксовані для маркетологів — у межах 500−1000 доларів.

Найнижчий рівень оплати пропонують frontend-розробникам та тестувальникам — 300−650 доларів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на DOU писав , що на ІТ-ринку праці у другому півріччі 2025 року кількість вакансій досягла 41 тис., що на 11% більше, ніж у першому півріччі. Це також найвищий показник з 2021 року. Найстрімкіше зростали категорії «Військова справа», AI/ML, Embedded, Hardware.

