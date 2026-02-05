Зеленський заявив, що після війни переведе армію з мобілізаційної на контрактну основу Сьогодні 17:15

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском

Президент Володимир Зеленський планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.

Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який перебуває з візитом в Україні, передає Українська правда.

«Будемо берегти нашу армію — 800 тисяч — про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії… Ті, хто захоче», — заявив Зеленський.

За словами президента, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.

«Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову. — Ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити», — пояснив президент.

Він додав, що в цьому питанні Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців.

«Бо українська армія — це частина безпеки Європи», — наголосив Зеленський.

Українська правда За матеріалами:

