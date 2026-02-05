0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський заявив, що після війни переведе армію з мобілізаційної на контрактну основу

73
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском
Президент Володимир Зеленський планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.
Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який перебуває з візитом в Україні, передає Українська правда.
«Будемо берегти нашу армію — 800 тисяч — про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії… Ті, хто захоче», — заявив Зеленський.
Читайте також
За словами президента, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.
«Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову. — Ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити», — пояснив президент.
Він додав, що в цьому питанні Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців.
«Бо українська армія — це частина безпеки Європи», — наголосив Зеленський.
За матеріалами:
Українська правда
АрміяЗеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems