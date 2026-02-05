Зеленський заявив, що після війни переведе армію з мобілізаційної на контрактну основу
Президент Володимир Зеленський планує зберегти чисельність українських військ на рівні 800 тисяч після завершення війни чи припинення вогню і зробити так, щоб це була контрактна армія, а не мобілізаційна.
Про це Зеленський заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, який перебуває з візитом в Україні, передає Українська правда.
«Будемо берегти нашу армію — 800 тисяч — про яку ми говорили, переводити її після закінчення війни або після припинення вогню з мобілізаційної до контрактної армії… Ті, хто захоче», — заявив Зеленський.
За словами президента, при цьому військових треба буде заохочувати високими заробітними платами.
«Я поставив задачу новому міністру оборони (Михайлу Федорову. — Ред.), я йому сказав, який рівень зарплат для першої лінії, там де люди ризикують своїм життям. Навіть під час припинення вогню на першій лінії в рази повинна бути більша зарплата. Про це ми говоримо, ми будемо все це рахувати, наскільки ми спроможні це зробити», — пояснив президент.
Він додав, що в цьому питанні Україні потрібна фінансова допомога передусім європейців.
«Бо українська армія — це частина безпеки Європи», — наголосив Зеленський.
Поділитися новиною
Також за темою
Ціна міді впала через зростання запасів та зниження попиту в Китаї
Чого очікувати від біткоїна
День фінансів: бронювання нових категорій, кредит на €90 млрд, бізнес-гранти та підтримка ветеранів
Зеленський заявив, що після війни переведе армію з мобілізаційної на контрактну основу
У січні український авторинок показав парадоксальну динаміку: в чому найбільший шок
Найбільш привабливі депозити лютого 2026 року