Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент — Finance.ua
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Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент

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Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент
Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент
Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення нового уряду, відповідаючи на запитання депутатів, передає кореспондент Укрінформу.
«Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін, ворогів усередині нашої країни немає… Наші герої заслуговують якісних ротацій», — сказав Зеленський.
У січні 2025 року Міністерство оборони напрацювало три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців
За матеріалами:
Укрінформ
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