Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент Сьогодні 14:35

Демобілізація буде після перемоги, потрібна якісна ротація — Президент

Демобілізація буде, коли Україна переможе ворога, а до того часу потрібна якісна ротація військових.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у Верховній Раді перед голосуванням щодо призначення нового уряду, відповідаючи на запитання депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

«Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це путін, ворогів усередині нашої країни немає… Наші герої заслуговують якісних ротацій», — сказав Зеленський.

У січні 2025 року Міністерство оборони напрацювало три варіанти так званого законопроєкту про демобілізацію. Вони передбачають можливість довготривалої ротації або лікування для військових, яке може тривати від трьох до п’яти місяців

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