PKP PLK запровадить штрафи за затримки поїздів у Польщі

Польська залізниця посилює відповідальність за перебої в русі

Польські залізничні лінії PKP хочуть покращити пунктуальність поїздів. Нові заходи також мають на меті впорядкувати відповідальність за перебої в русі залізничної мережі. Компанія, серед іншого, оголосила про запровадження штрафів за затримки поїздів.

Про це пише InPoland.net.pl.

Нова стратегія PKP PLK зосереджена на зменшенні кількості перебоїв у залізничному русі та, у разі їх виникнення, на швидкому реагуванні на проблему.

У повідомленні компанія, серед іншого, зазначає, що змінить модель розрахунків з організаціями, які не є залізничними перевізниками та працюють на залізничній інфраструктурі.

Діагностичні та профілактичні заходи

PKP PLK розробляє системи виявлення несправностей, впроваджує ефективніші методи діагностики та профілактичні заходи на коліях.

Компанія запроваджує єдині правила врегулювання перебоїв у залізничному русі, спричинених компаніями, що виконують роботи на коліях, іншими залізничними операторами та третіми сторонами, такими як ті, хто відповідальний за аварії на залізничних переїздах.

Ці правила визначають, хто несе фінансову відповідальність за затримки поїздів, закриття колій та необхідність організації альтернативного руху.

Розмір зборів та штрафів буде розраховано з урахуванням як матеріальних витрат, так і збитків, що виникли внаслідок недоступності інфраструктури. Однак чинна система розрахунків із залізничними перевізниками залишиться незмінною.

