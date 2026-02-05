0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

PKP PLK запровадить штрафи за затримки поїздів у Польщі

Світ
29
Польська залізниця посилює відповідальність за перебої в русі
Польська залізниця посилює відповідальність за перебої в русі
Польські залізничні лінії PKP хочуть покращити пунктуальність поїздів. Нові заходи також мають на меті впорядкувати відповідальність за перебої в русі залізничної мережі. Компанія, серед іншого, оголосила про запровадження штрафів за затримки поїздів.
Про це пише InPoland.net.pl.
Нова стратегія PKP PLK зосереджена на зменшенні кількості перебоїв у залізничному русі та, у разі їх виникнення, на швидкому реагуванні на проблему.
У повідомленні компанія, серед іншого, зазначає, що змінить модель розрахунків з організаціями, які не є залізничними перевізниками та працюють на залізничній інфраструктурі.

Діагностичні та профілактичні заходи

PKP PLK розробляє системи виявлення несправностей, впроваджує ефективніші методи діагностики та профілактичні заходи на коліях.
Компанія запроваджує єдині правила врегулювання перебоїв у залізничному русі, спричинених компаніями, що виконують роботи на коліях, іншими залізничними операторами та третіми сторонами, такими як ті, хто відповідальний за аварії на залізничних переїздах.
Читайте також
Ці правила визначають, хто несе фінансову відповідальність за затримки поїздів, закриття колій та необхідність організації альтернативного руху.
Розмір зборів та штрафів буде розраховано з урахуванням як матеріальних витрат, так і збитків, що виникли внаслідок недоступності інфраструктури. Однак чинна система розрахунків із залізничними перевізниками залишиться незмінною.
За матеріалами:
inpoland
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems