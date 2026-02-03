На День святого Валентина: 5 міст у Європі з романтичною атмосферою Сьогодні 20:20 — Світ

Подорож на день Валентина

Більшість людей, коли думають про романтичне місто, одразу ж згадують Париж, адже саме він вже не одне десятиліття носить почесний титул «міста кохання». Втім, у 2026 році можна обрати альтернативні варіанти.

Відень

Відень — це неймовірне місто у самому центрі Європи, відоме як одне з найбільш романтичних у світі. Тут і білі коні, що риссю скачуть вулицями, і розкішні імператорські палаци, і пишні сади, кав’ярні з кришталевими люстрами та заклади з вишуканим вином.

Відень — це ідеальний варіант і для любителів мистецтва, адже День святого Валентина можна провести в одній із численних галерей столиці.

Лісабон

Чимало людей помилково вважають, що Португалія варта поїздки тільки влітку, коли сонце вже досить сильно прогріває море. Втім, Лісабон доводить протилежне: у цьому місті приголомшливі краєвиди поєднуються з чарівною архітектурою. Черепиця на дахах будиночків, маленькі затишні кафе, яскраві будівлі — усе це створює неймовірну атмосферу романтики, що ідеально пасує до свята усіх закоханих.

Читайте також Подорожі у 2026 році стануть дорожчими: як зекономити туристам

А якщо час дозволяє, неодмінно потрібно вирушити у 45-хвилинну поїздку до Сінтри: там можна помилуватися розкішними палацами у різних архітектурних стилях, якими захоплювався сам Байрон.

Амстердам

Що може бути романтичнішим, ніж дослідження нового й неймовірно красивого міста на велосипеді? Амстердам розкриває романтику з нового, м’якшого боку.

Тут ідеальним способом провести день буде піша прогулянка вздовж каналів, поїздка на човні та обстеження численних і неймовірно красивих книжкових магазинів.

Венеція

Список найромантичніших міст Європи точно не може обійтися без цієї італійської перлини. Місто, передусім відоме своїми каналами, ідеально підійде для подорожі у лютому.

Читайте також Як заощадити під час подорожі Європою — поради

Одна з найбільших переваг саме цього часу для відвідування Венеції — поза туристичним сезоном там буде набагато менше людей. Це подарує можливість по-справжньому насолодитися автентичною красою міста, без поспіху та гамору.

Бухарест

Бухарест також відомий, як «маленький Париж». А все завдяки архітектурі, бульварам, обсадженим деревами, та величезній кількості затишних і модних кафе. Тут знайдеться усе, що так приваблює туристів до французької столиці, і навіть більше. А ось ціни виявляться не такими високими, пише Metro

Раніше ми писали, як зекономити при подорожі Європою. Із посиланням на статтю Finance.ua ділимось найефективнішими способами, які допоможуть витратити менше, але отримати більше вражень.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.