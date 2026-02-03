Статки найбагатших росіян у січні зросли на $19,4 млрд Сьогодні 06:12 — Світ

У січні 2026 року сукупні статки найбагатших бізнесменів росії збільшилися на $19,392 млрд.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index, який формується, зокрема, на основі ринкової вартості акцій компаній, повідомляє «Главком» з посиланням на російське агентство ТАСС.

Хто найбільше наростив статки

Згідно з Bloomberg Billionaires Index, з початку цього року президент «Норильського нікелю» Володимир Потанін заробив $3,46 млрд, що збільшило його статки до $29,9 млрд, а статки співзасновника «ЄвроХіму» і СВЕК Андрія Мельниченка зросли на $2,83 млрд до $21,8 млрд.

Генеральний директор «Новатек» Леонід Міхельсон заробив $1,93 млрд у січні 2026 року, що збільшило його статки до $25,6 млрд, а статки засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова зросли на $1,55 млрд до $24,1 млрд.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2025 році сукупні статки найбагатших людей планети сягнули 18,3 трлн доларів, що стало рекордним показником за весь час збору даних. За даними організації Oxfam, упродовж року капітали мільярдерів зросли більш ніж на 16% - утричі швидше, ніж середні темпи зростання за останні п’ять років.

