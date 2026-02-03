Найшикарніший круїзний лайнер буде спущено на воду в 2026 році: ціна за каюту (фото) Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Найшикарніший у світі круїзний лайнер з номером вартістю 20 тисяч фунтів стерлінгів за ніч буде спущено на воду у 2026 році.

Запланований на введення в експлуатацію у грудні 2026 року, круїзний лайнер започаткує новий клас суден для лінії, яка довго асоціювалася з висококласними круїзами з повністю обладнаними люксами.

Круїзна індустрія рідко стоїть на місці, але час від часу з’являється новий корабель, який змінює очікування.

У 2026 році цей момент може настати зі спуском на воду Seven Seas Prestige, судна, яке вже називають найрозкішнішим круїзним лайнером з усіх побудованих, частково завдяки люксу вартістю близько 20 000 фунтів стерлінгів за ніч.

Seven Seas Prestige, який має ввести в експлуатацію в грудні 2026 року, стане першим кораблем у абсолютно новому класі для Regent Seven Seas Cruises, лінії, відомої тим, що працює у самому верхньому сегменті ринку.

Судно матиме водотоннажність приблизно 77 000 брутто-тонн, що зробить його набагато більшим, воно зможе вмістити лише 822 пасажири, що дозволить забезпечити більше місця.

Незважаючи на те, що лайнер приблизно на 40% більший за найновіші судна Regent, він перевозитиме лише близько 100 додаткових гостей.

Найбільш обговорюваною особливістю є верхній рівень розміщення на кораблі. Як повідомляє The Telegraph, найбільший люкс займатиме площу приблизно 9000 квадратних футів, включаючи понад 3500 квадратних футів балкона, що оточує корабель.

Він розрахований на проживання до шести гостей і включає дві спальні, кілька ванних кімнат, приватний тренажерний зал і сауну, гардеробну та приватний ліфт, з’єднаний з ним парячими кам’яними сходами.

Сучасні висококласні лайнери все більше нагадують плавучі приватні резиденції, орієнтовані на мандрівників, які в іншому випадку обрали б п’ятизіркові курорти або суперяхти.

«Seven Seas Prestige» не залишиться одноразовим. У 2029 році вже заплановано прибуття другого класу, що свідчить про те, що цей новий клас визначатиме майбутнє «Regent» на довгі роки.

