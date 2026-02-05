ЄС оцінив ефект санкцій проти росії після чотирьох років війни Сьогодні 15:22 — Світ

Санкції ЄС суттєво вдарили по економіці росії

Західні санкції мають суттєвий вплив на економіку росії, попри спроби їх обходу.

Про це заявив спеціальний представник ЄС із питань санкцій Девід О’Салліван в інтерв’ю The Guardian

Він наголосив, що санкції не є універсальним рішенням, однак за чотири роки вони демонструють відчутний економічний ефект.

«Я налаштований досить оптимістично. Думаю, що санкції дійсно значно вплинули на російську економіку», — наголосив О’Салліван.

Він додав, що, можливо, у 2026 році «ми наблизимось до точки, коли вся ця система» втратить стійкість, тому що значна частина російської економіки викривлена в результаті нарощення воєнної економіки за рахунок цивільної.

За оцінками ЄС, дефіцит бюджету, падіння доходів та зростання витрат створюють довгострокові ризики для фінансової стабільності рф.

Стан російської економіки

Попри активність воєнної машини, економіка рф перебуває під найбільшим тиском із перших місяців війни. За наявними оцінками:

доходи від нафти різко скорочуються;

інфляція становить близько 6%;

ключова ставка — близько 16%.

Доходи федерального бюджету рф від нафти й газу в січні скоротилися вдвічі до найнижчого рівня з липня 2020 року.

Санкції ЄС

З моменту повномасштабного вторгнення у 2022 році Європейський Союз запровадив 19 пакетів санкцій проти росії. Обмеження охоплюють понад 2 700 фізичних та юридичних осіб і стосуються ключових секторів економіки, зокрема:

енергетики;

авіації;

ІТ;

торгівлі споживчими та люксовими товарами;

ринку алмазів і золота.

О’Салліван наголосив, що країни поза ЄС не зобов’язані дотримуватися європейських санкцій. Основні спроби обходу, за його словами, пов’язані з діяльністю окремих компаній, а не з державною політикою.

ЄС частково обмежив реекспорт критичних товарів через Центральну Азію, Кавказ, Туреччину, Сербію, ОАЕ та Малайзію.

Окремо спецпредставник ЄС звернув увагу на Китай, який, за його словами, фактично компенсує частину втрат росії, хоча й не постачає їй безпосередньо військову техніку.

ЄС також посилив заходи проти російського «тіньового флоту». Станом на грудень під санкціями перебували майже 600 суден. ЄС домігся зняття прапорів із багатьох таких танкерів, що ускладнило експорт російської нафти.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Європейський Союз планує запровадити 20-й пакет санкцій проти росії у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого. Консультації тривають, а країни ЄС пропонують різні підходи до наповнення пакета.

