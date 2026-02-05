0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Польщі будуть нові паспорти: чому так

Світ
75
У Польщі будуть нові паспорти: чому так
У Польщі будуть нові паспорти: чому так
Як повідомили Іnpoland, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації планує запровадити новий дизайн паспортів.

Що змінять

Заплановані зміни торкнуться не лише графічного дизайну, а й захисту від підробок.
Серед запропонованих ідей:
  • Власний спеціалізований графічний дизайн паспорта для кожного воєводства.
  • В паспортах кожного воєводства мають бути зображені об’єкти, які є відомими в певному регіоні.
  • Ще одна зміна передбачатиме зменшення кількості сторінок у документі.

Для чого це

Наразі сторінки паспорта здебільшого залишаються порожніми, часто до закінчення терміну дії документа. Зменшення розміру паспорта здешевить його виробництво.
Місце для вашої реклами
Раніше писали, що найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі. Журнал «Wspólnota» склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Були враховані доходи муніципального бюджету на душу населення.
Нагадаємо, найбільшою групою іноземних працівників у Польщі були громадяни України — 67%. Їхня частка зменшилася на 0,3% порівняно з липнем 2024 року та зросла на 0,1% порівняно з червнем 2025 року.
Українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили. Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems