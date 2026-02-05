У Польщі будуть нові паспорти: чому так Сьогодні 18:30 — Світ

У Польщі будуть нові паспорти: чому так

новий дизайн паспортів. Як повідомили Іnpoland , Міністерство внутрішніх справ та адміністрації планує запровадити

Що змінять

Заплановані зміни торкнуться не лише графічного дизайну, а й захисту від підробок.

Серед запропонованих ідей:

Власний спеціалізований графічний дизайн паспорта для кожного воєводства.

В паспортах кожного воєводства мають бути зображені об’єкти, які є відомими в певному регіоні.

Ще одна зміна передбачатиме зменшення кількості сторінок у документі.

Для чого це

Наразі сторінки паспорта здебільшого залишаються порожніми, часто до закінчення терміну дії документа. Зменшення розміру паспорта здешевить його виробництво.

