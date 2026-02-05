У Польщі будуть нові паспорти: чому так
Як повідомили Іnpoland, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації планує запровадити новий дизайн паспортів.
Що змінять
Заплановані зміни торкнуться не лише графічного дизайну, а й захисту від підробок.
Серед запропонованих ідей:
- Власний спеціалізований графічний дизайн паспорта для кожного воєводства.
- В паспортах кожного воєводства мають бути зображені об’єкти, які є відомими в певному регіоні.
- Ще одна зміна передбачатиме зменшення кількості сторінок у документі.
Для чого це
Наразі сторінки паспорта здебільшого залишаються порожніми, часто до закінчення терміну дії документа. Зменшення розміру паспорта здешевить його виробництво.
Раніше писали, що найбіднішим містом Польщі є Грифув Сілезький, (Нижньосілезьке воєводство). Доходи місцевого самоврядування на душу населення там рекордно низькі. Журнал «Wspólnota» склав рейтинг заможності місцевого самоврядування. Були враховані доходи муніципального бюджету на душу населення.
Нагадаємо, найбільшою групою іноземних працівників у Польщі були громадяни України — 67%. Їхня частка зменшилася на 0,3% порівняно з липнем 2024 року та зросла на 0,1% порівняно з червнем 2025 року.
Українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили. Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку.
Поділитися новиною
Також за темою
У Польщі будуть нові паспорти: чому так
ЄС оцінив ефект санкцій проти росії після чотирьох років війни
Румунія планує посилити контроль у Чорному морі для захисту газового проєкту
Німеччина інвестує мільярди у військово-космічні технології: супутники та лазерні системи
На День святого Валентина: 5 міст у Європі з романтичною атмосферою
Найшикарніший круїзний лайнер буде спущено на воду в 2026 році: ціна за каюту (фото)