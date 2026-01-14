Скільки українців працює в Польщі Сьогодні 10:22 — Особисті фінанси

Скільки українців працює в Польщі

Станом на кінець липня 2025 року у Польщі працювало 1 106 300 іноземців — це 6,7% від загальної кількості працівників у країні.

Дані, опубліковані Головним статистичним управлінням, показують, що іноземці, які працювали в Польщі в липні 2025 року, походять з понад 150 країн, пише inpoland.

Найбільшою групою іноземних працівників у Польщі були громадяни України — 67%. Їхня частка зменшилася на 0,3% порівняно з липнем 2024 року та зросла на 0,1% порівняно з червнем 2025 року.

Станом на 31 липня 2025 року їх було 741 000, що на 5,7% більше, ніж роком раніше, і на 0,8% більше, ніж у червні 2025 року.

Регіони

Як показують дані GUS, на кінець липня минулого року кожен п’ятий іноземець, який працював у Польщі, проживав у Варшавському регіоні. Найменша кількість іноземців проживала у Свентокшиському регіоні — менше 1%.

Станом на 31 липня 2025 року 428 000 іноземців працювали виключно за договорами доручення та аналогічними договорами. Це на 5,6% більше, ніж у липні 2024 року, та на 1,4% більше, ніж місяцем раніше.

Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку. Раніше ми писали , що українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили.

Нагадаємо, близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE).

