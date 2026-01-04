Де працюють українці в Польщі
Українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили.
Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку.
Про це в інтерв’ю Польському агентству преси заявив Пйотр Роговецький, експерт організації «Роботодавці Польщі», пише inpoland.net.
Закон про допомогу громадянам України, ухвалений у 2022 році, забезпечив українцям вільний доступ до польського ринку праці без необхідності отримання дозволів. Для легального перебування та роботи достатньо оформити номер PESEL.
Водночас спеціальний закон неодноразово змінювали: зокрема, соціальні виплати, такі як програма 800+, було пов’язано з фактом працевлаштування, а з 1 січня 2026 року подання заяви на PESEL вимагатиме особистої присутності в установі.
За даними Управління соціального страхування (ZUS), на кінець 2024 року в Польщі було зареєстровано 1,19 млн іноземців, з яких найбільшу групу становлять громадяни України. Звіт Банку господарства крайового (BGK) за березень 2025 року показує, що українці складають близько 5% усіх працівників у країні та щороку забезпечували від 0,5% до 2,4% приросту ВВП Польщі в останнє десятиліття.
Експерти наголошують, що будь-які зміни у правилах перебування та працевлаштування іноземців мають запроваджуватися завчасно та прозоро. За словами Роговецького, масовий відтік українських працівників у разі різких законодавчих змін може негативно позначитися на економічному потенціалі Польщі.
Нагадаємо, близько 40% дорослих іммігрантів з України мають високу або дуже високу ймовірність залишитися в Польщі на постійній основі. Про це йдеться в аналізі Польського економічного інституту (PIE).
Рішення залишитися дедалі частіше визначається не лише економічними чинниками. Фактори ідентичності — відчуття належності, соціальні зв’язки, емоційна безпека — більш ніж у чотири рази сильніше пов’язані з намірами залишитися в Польщі, ніж рівень доходів чи умови працевлаштування.
Українці з високою ймовірністю постійного проживання частіше декларують плани подачі на польське громадянство та формування довгострокового життя в країні.
Водночас близько 60% дорослих мігрантів перебувають у так званій перехідній або прагматичній фазі.
Довідка Finance.ua:
- З 1 січня 2026 року в Польщі набули чинності зміни до Закону про Національну інспекцію праці. Вони нададуть інспекторам PIP (Державної інспекції праці в Польщі) право перетворювати цивільно правові договори на трудові, якщо характер виконання обов’язків відповідатиме роботі на ставку. Експерти попереджають, що наслідки реформи можуть найбільше вдарити не по бізнесу, а по іноземних працівниках.
- За даними польського GUS, середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих. Це +6,6% до 2024 року і +1,3% до попереднього місяця.
- Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
