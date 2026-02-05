У мережі запустили сервіс, де ШІ може наймати людей для офлайн-завдань Сьогодні 22:21 — Технології&Авто

На платформі ШІ-агенти підбирають виконавців для справ, які не можуть виконати самостійно

На початку лютого 2026 року почала роботу платформа RentAHuman.ai. Вона дозволяє автономним агентам на базі штучного інтелекту залучати реальних людей для виконання фізичних або офлайн-завдань, які самі моделі виконати не здатні.

Про це пише UCStrategies.

Проєкт позиціонують як ланку між цифровими агентами та реальним світом.

Платформа працює за принципом маркетплейсу: люди реєструються, зазначають свої навички, місце перебування та погодинну ставку, а ШІ-агенти підбирають виконавців автоматично.

Як це працює

Згідно з документацією, ШІ-агенти можуть самостійно надсилати запити на пошук людей, бронювати їх для виконання завдань і оплачувати роботу без участі людини-оператора. Взаємодія відбувається через API або Model Context Protocol.

У самому сервісі цей підхід описують як «meatspace-layer» — прошарок, який дає агентам доступ до фізичного світу.

Які завдання виконують люди для ШІ

RentAHuman орієнтований на так звані meatspace tasks — завдання, що потребують фізичної присутності або географічної прив’язки. Йдеться, зокрема, про:

відвідування подій,

перевірку об’єктів на місці,

покупки,

офлайн-взаємодію з іншими людьми,

виконання доручень у конкретному місті.

Сервіс не позиціонує себе як масовий фриланс-майданчик і розрахований насамперед на розробників автономних агентів та агентних систем.

Ранні результати та застереження

Після запуску на платформі зареєструвалися понад 130 виконавців. Хоча масштаби поки що невеликі, експерти відзначають швидкий стартовий інтерес до ідеї як до нової інфраструктурної моделі.

Водночас сервіс перебуває на ранній стадії розвитку. Домен RentAHuman зареєстрований нещодавно, а незалежні сервіси оцінки довіри вказують на відсутність сформованої історії роботи, тож користувачам і розробникам радять ставитися до платформи з обережністю.

