У січні український авторинок показав парадоксальну динаміку: в чому найбільший шок Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

купівля авто в січні

У січні 2026 року український авторинок продемонстрував парадоксальну динаміку.

За даними компанії Automoto.ua, яка агрегує дані з усіх популярних маркетплейсів, кількість новододаних оголошень впала до найнижчого рівня за останні 13 місяців.

Причина

Причина — не в дефіциті машин, а у швидкості їхнього продажу. Оскільки попередні лоти «висять» довше, дилери та приватні продавці не поспішають публікувати нові оголошення, намагаючись реалізувати вже наявний склад.

Феномен $6 200

Медіанна ціна вживаного авто в Україні зросла на $200 порівняно з минулим роком і становить $6 200. Це може здатися дивним на фоні падіння купівельної спроможності, але секрет криється в структурі пропозицій:

Сегмент «супер-лоукост» ($1 000 — $2 000) скорочується.

Преміум-сегмент ($50 000+) демонструє ріст частки з 1,4% до 1,7%.

80% ринку — це стабільна зона від $1 000 до $10 000. Це і є реальна фінансова спроможність середнього українця.

Найбільший шок січня

Ціни на гібриди. За рік середня ціна в цьому сегменті злетіла з $15 900 до $21 500.

Такий стрибок (+ $6 000!) пояснюється не стільки ажіотажем, скільки зміною модельного ряду: на вторинний ринок масово вийшли свіжі Toyota RAV4 та Camry, які «перебили» ціну старих Prius-ів та Ford Fusion.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.