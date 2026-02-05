У січні український авторинок показав парадоксальну динаміку: в чому найбільший шок
У січні 2026 року український авторинок продемонстрував парадоксальну динаміку.
За даними компанії Automoto.ua, яка агрегує дані з усіх популярних маркетплейсів, кількість новододаних оголошень впала до найнижчого рівня за останні 13 місяців.
Причина
Причина — не в дефіциті машин, а у швидкості їхнього продажу. Оскільки попередні лоти «висять» довше, дилери та приватні продавці не поспішають публікувати нові оголошення, намагаючись реалізувати вже наявний склад.
Феномен $6 200
Медіанна ціна вживаного авто в Україні зросла на $200 порівняно з минулим роком і становить $6 200. Це може здатися дивним на фоні падіння купівельної спроможності, але секрет криється в структурі пропозицій:
- Сегмент «супер-лоукост» ($1 000 — $2 000) скорочується.
- Преміум-сегмент ($50 000+) демонструє ріст частки з 1,4% до 1,7%.
- 80% ринку — це стабільна зона від $1 000 до $10 000. Це і є реальна фінансова спроможність середнього українця.
Найбільший шок січня
Ціни на гібриди. За рік середня ціна в цьому сегменті злетіла з $15 900 до $21 500.
Такий стрибок (+ $6 000!) пояснюється не стільки ажіотажем, скільки зміною модельного ряду: на вторинний ринок масово вийшли свіжі Toyota RAV4 та Camry, які «перебили» ціну старих Prius-ів та Ford Fusion.
Поділитися новиною
Також за темою
У січні український авторинок показав парадоксальну динаміку: в чому найбільший шок
Зарядка електрокарів подорожчала в рази — чому, і що буде далі (відео)
Аналітики назвали ТОП-10 найпотужніших Android-смартфонів
Xiaomi представила проривні дослідження ШІ та автопілоту для конференції ICLR
Louis Vuitton створив мініатюрну вантажівку за ціною суперкара (фото)
Samsung повністю припинить підтримку серії Galaxy S22