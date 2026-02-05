0 800 307 555
Флагман Samsung Galaxy отримає унікальну систему розпізнавання обличчя

Фондовий ринок
На початку 2027 року очікується вихід Samsung Galaxy S27 Ultra — флагмана, який, за словами інсайдерів, отримає просунуту систему розпізнавання обличчя Polar ID, що перевершує за якістю Face ID від Apple.
За даними Android Headlones, система буде покладатися на поляризоване світло замість традиційного 3D-сканування і приблизно на 50% компактніша за існуючі рішення, що дозволить зберегти мінімалістичний дизайн з невеликим отвором під селфі-камеру.

Принцип дії

При погляді на смартфон система випромінює інфрачервоне світло, а спеціальний датчик одночасно фіксує зображення та дані про поляризацію. Завдяки цьому система може відрізняти біологічні тканини від неорганічних матеріалів, а вся процедура займає близько 180 мілісекунд.
Технологія розробляється спільно з компанією Metalenz і, за інформацією джерела, зможе функціонувати навіть крізь сонцезахисні окуляри та медичні маски. До того ж, її неможливо буде обдурити за допомогою фотографії або 3D-маски обличчя.
Довгий час виробники смартфонів стикалися з компромісом: висока надійність біометрії зазвичай вимагала масивної «чубчика» або складного набору датчиків. Якщо інформація підтвердиться, Polar ID в Galaxy S27 Ultra не тільки перевершить Face ID за точністю, але і займе значно менше місця.
За матеріалами:
УНІАН
Samsung
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
