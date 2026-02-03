0 800 307 555
Nvidia підтвердила наміри інвестувати в OpenAI

Фондовий ринок
Nvidia планує вкласти великі кошти в новий раунд фінансування OpenAI
Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія планує «вкласти великі кошти» в новий раунд фінансування OpenAI. Це сталося після повідомлення The Wall Street Journal про те, що раніше домовленість між компаніями на $100 мільярдів нібито застрягла на ранніх етапах переговорів.
Про це пише видання Engadget.
«Я вірю в OpenAI. Те, що вони роблять, неймовірно. Це одна з найважливіших компаній нашого часу», — сказав Хуанг журналістам у Тайбеї.

Плани Nvidia та OpenAI щодо інвестування

У вересні Nvidia та OpenAI оголосили про плани інвестувати до $100 мільярдів у будівництво центрів обробки даних для штучного інтелекту потужністю 10 гігаватів. Тоді ж повідомлялося, що перша фаза проєкту може запрацювати у другій половині 2026 року.
Хуанг також зазначив, що хоча угода раніше була «необов'язковою» і викликала певні критичні зауваження щодо підходу OpenAI до бізнесу, нинішній раунд фінансування не буде близьким до $100 мільярдів.
За матеріалами:
НВ
