Nvidia підтвердила наміри інвестувати в OpenAI Сьогодні 23:14 — Фондовий ринок

Nvidia планує вкласти великі кошти в новий раунд фінансування OpenAI

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія планує «вкласти великі кошти» в новий раунд фінансування OpenAI. Це сталося після повідомлення The Wall Street Journal про те, що раніше домовленість між компаніями на $100 мільярдів нібито застрягла на ранніх етапах переговорів.

Про це пише видання Engadget.

«Я вірю в OpenAI. Те, що вони роблять, неймовірно. Це одна з найважливіших компаній нашого часу», — сказав Хуанг журналістам у Тайбеї.

Плани Nvidia та OpenAI щодо інвестування

У вересні Nvidia та OpenAI оголосили про плани інвестувати до $100 мільярдів у будівництво центрів обробки даних для штучного інтелекту потужністю 10 гігаватів. Тоді ж повідомлялося, що перша фаза проєкту може запрацювати у другій половині 2026 року.

Хуанг також зазначив, що хоча угода раніше була «необов'язковою» і викликала певні критичні зауваження щодо підходу OpenAI до бізнесу, нинішній раунд фінансування не буде близьким до $100 мільярдів.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.