Что делать со старым водительским удостоверением, если уже заказали новое

В Главном сервисном центре МВД пояснили, что после оформления нового водительского удостоверения пользоваться старым документом уже невозможно, даже если его нашли после потери.
Такие ситуации иногда случаются: водитель сообщает о потере удостоверения, обращается в сервисный центр МВД или заказывает новый документ онлайн, а затем находит прежнее удостоверение.

Почему старое удостоверение становится недействительным

В МВД напомнили, что в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 340 у человека должно быть только одно водительское удостоверение, которое подтверждает право на управление транспортными средствами соответствующих категорий.
После оформления нового удостоверения прежний документ автоматически получает статус недействительного. Его необходимо сдать в сервисный центр МВД для дальнейшего уничтожения.
В ведомстве объясняют, что такая процедура необходима во избежание дублирования документов и поддержания актуальной информации в Едином государственном реестре МВД.
В сервисных центрах МВД отмечают, что после потери или хищения водительского удостоверения информация об этом вносится в реестр, а документ получает статус недействительного. После этого оформляется новое водительское удостоверение, которое и является действующим документом для управления транспортными средствами.

Где можно восстановить водительское удостоверение

Заказать восстановление водительского удостоверения в случае потери или хищения можно:
  • в любом сервисном центре МВД;
  • онлайн через кабинет водителя;
  • в приложении и на портале Дія.
В Главном сервисном центре МВД советуют внимательно проверять наличие документов перед оформлением нового удостоверения. Однако если новый документ уже изготовлен — именно он является единственным действующим водительским удостоверением.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что украинцы, пострадавшие от российских обстрелов, могут безвозмездно восстановить водительское удостоверение и свидетельства о регистрации транспортных средств. Услуга доступна оффлайн и онлайн.
Также мы сообщали, что Министерство внутренних дел Украины подготовило изменения в процедуру получения водительских удостоверений. Новшества касаются как иностранцев, так и общей системы идентификации кандидатов.
Алена Листунова
