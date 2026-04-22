МВС готує нові правила для іспитів водіїв Сьогодні 21:37

Комп'ютери для теоретичного іспиту майбутніх водіїв

Міністерство внутрішніх справ України підготувало зміни до процедури отримання водійських посвідчень. Нововведення стосуються як іноземців, так і загальної системи ідентифікації кандидатів.

МВС розробило проєкт наказу про внесення змін до інструкції щодо складання іспитів і видачі водійських посвідчень. Документ вже оприлюднили для громадського обговорення на сайті відомства.

Наступний етап — погодження з низкою міністерств, зокрема МОЗ, Міносвіти, МЗС і Мінцифри. Після цього документ мають зареєструвати в Мін’юсті. Лише після завершення цих процедур нові правила почнуть діяти у сервісних центрах по всій країні.

Англійська мова на іспитах

Одне з ключових нововведень — можливість складати теоретичний іспит англійською мовою. Наразі тестування з правил дорожнього руху доступне лише українською, що створює труднощі для іноземців.

За чинними правилами, ті, хто переїжджає в Україну на постійне проживання, мають 60 днів для обміну своїх водійських посвідчень. Для цього потрібно скласти як теоретичний, так і практичний іспити.

Водночас багато кандидатів не володіють українською на достатньому рівні, щоб розуміти спеціалізовану термінологію. Новий проєкт наказу має усунути цей бар’єр: тести перекладуть професійно, а сам процес перекладу організують через публічні закупівлі.

Посилення ідентифікації кандидатів

Окремий блок змін стосується перевірки особи під час складання іспитів. МВС планує узгодити процедури з вимогами Кабміну щодо верифікації.

Перед початком як теоретичного, так і практичного іспиту кандидатів обов’язково фотографуватимуть. Якщо в реєстрі МВС немає цифрового зображення обличчя, фото зроблять безпосередньо на місці та одразу внесуть до бази.

Такі заходи мають мінімізувати ризики підміни особи під час складання іспитів і забезпечити більш прозору та надійну систему видачі водійських посвідчень.

