0 800 307 555
укр
0 800 307 555
МВС готує нові правила для іспитів водіїв

15
Комп'ютери для теоретичного іспиту майбутніх водіїв
Комп'ютери для теоретичного іспиту майбутніх водіїв, www.facebook.com
Міністерство внутрішніх справ України підготувало зміни до процедури отримання водійських посвідчень. Нововведення стосуються як іноземців, так і загальної системи ідентифікації кандидатів.
МВС розробило проєкт наказу про внесення змін до інструкції щодо складання іспитів і видачі водійських посвідчень. Документ вже оприлюднили для громадського обговорення на сайті відомства.
Наступний етап — погодження з низкою міністерств, зокрема МОЗ, Міносвіти, МЗС і Мінцифри. Після цього документ мають зареєструвати в Мін’юсті. Лише після завершення цих процедур нові правила почнуть діяти у сервісних центрах по всій країні.

Англійська мова на іспитах

Одне з ключових нововведень — можливість складати теоретичний іспит англійською мовою. Наразі тестування з правил дорожнього руху доступне лише українською, що створює труднощі для іноземців.
За чинними правилами, ті, хто переїжджає в Україну на постійне проживання, мають 60 днів для обміну своїх водійських посвідчень. Для цього потрібно скласти як теоретичний, так і практичний іспити.
Водночас багато кандидатів не володіють українською на достатньому рівні, щоб розуміти спеціалізовану термінологію. Новий проєкт наказу має усунути цей бар’єр: тести перекладуть професійно, а сам процес перекладу організують через публічні закупівлі.

Посилення ідентифікації кандидатів

Окремий блок змін стосується перевірки особи під час складання іспитів. МВС планує узгодити процедури з вимогами Кабміну щодо верифікації.
Перед початком як теоретичного, так і практичного іспиту кандидатів обов’язково фотографуватимуть. Якщо в реєстрі МВС немає цифрового зображення обличчя, фото зроблять безпосередньо на місці та одразу внесуть до бази.
Такі заходи мають мінімізувати ризики підміни особи під час складання іспитів і забезпечити більш прозору та надійну систему видачі водійських посвідчень.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Посвідчення водія
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems