Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит 21.04.2026, 01:48 — Особисті фінанси

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту «Запитай у МВС» розповіло, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.

Чи потрібно повторно складати іспити

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340, у разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання. Це означає, що повторно проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.

Після звернення до сервісного центру МВС адміністратори перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється нове посвідчення із збереженням усіх відкритих категорій.

Дата первинного отримання документа значення не має — іспити повторно складати не потрібно.

Водночас після відновлення змінюється строк дії посвідчення: новий документ видається на 30 років від дати оформлення.

Коли іспити обов’язкові

Законодавство передбачає винятки. Іспити необхідно складати, якщо особу було позбавлено права керування транспортними засобами.

У такому випадку посвідчення повертають лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Як відновити посвідчення

Відновити документ можна двома способами.

Офлайн — у сервісному центрі МВС:

звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС;

подати необхідні документи;

зробити фото на місці;

отримати нове посвідчення водія.

Онлайн — через електронні сервіси:

авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія;

подати заявку на відновлення посвідчення;

обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням).

Які документи потрібні для відновлення

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ);

витяг про місце реєстрації;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медична довідка (на час воєнного стану не є обов’язковою).

Нове посвідчення виготовляється в день звернення зі всіма актуальними даними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.