Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту «Запитай у МВС» розповіло, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.
Чи потрібно повторно складати іспити
Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340, у разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання. Це означає, що повторно проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.
Після звернення до сервісного центру МВС адміністратори перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється нове посвідчення із збереженням усіх відкритих категорій.