Втрата посвідчення водія: у МВС пояснили, чи потрібен повторний іспит

Міністерство внутрішніх справ України в межах проєкту «Запитай у МВС» розповіло, що потрібно для того, аби знову отримати водійське посвідчення після його втрати.

Чи потрібно повторно складати іспити

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340, у разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання. Це означає, що повторно проходити навчання та складати теоретичний і практичний іспити не потрібно.
Після звернення до сервісного центру МВС адміністратори перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється нове посвідчення із збереженням усіх відкритих категорій.
Дата первинного отримання документа значення не має — іспити повторно складати не потрібно.
Водночас після відновлення змінюється строк дії посвідчення: новий документ видається на 30 років від дати оформлення.

Коли іспити обов’язкові

Законодавство передбачає винятки. Іспити необхідно складати, якщо особу було позбавлено права керування транспортними засобами.
У такому випадку посвідчення повертають лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Як відновити посвідчення

Відновити документ можна двома способами.
Офлайн — у сервісному центрі МВС:
  • звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС;
  • подати необхідні документи;
  • зробити фото на місці;
  • отримати нове посвідчення водія.
Онлайн — через електронні сервіси:
  • авторизуватися в Кабінеті водія або через застосунок Дія;
  • подати заявку на відновлення посвідчення;
  • обрати спосіб отримання (у сервісному центрі МВС або з доставленням).

Які документи потрібні для відновлення

Для відновлення посвідчення водія необхідно підготувати:
  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ);
  • витяг про місце реєстрації;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • медична довідка (на час воєнного стану не є обов’язковою).
Нове посвідчення виготовляється в день звернення зі всіма актуальними даними.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
