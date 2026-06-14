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Які професії будуть найбільш актуальними після завершення війни

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Після війни драйверами економіки України стануть технології, енергетика та оборонна галузь
Після війни драйверами економіки України стануть технології, енергетика та оборонна галузь, Фото: magnific
Після завершення війни найактивніше в Україні розвиватимуться ІТ, енергетика, машинобудування та інші технологічні напрямки.
Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час конференції «Освіта нової України 2.0», повідомляє «Укрінформ».

Які сфери української економіки, будуть найдинамічніше розвиватися після війни

Свириденко зазначила, що уряд аналізує сценарії післявоєнного відновлення та визначає сектори, які можуть стати драйверами економічного розвитку.
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За її словами, серед найбільш перспективних напрямів — енергетика, машинобудування, IT, defense tech та інші технологічні галузі. Вони вже довели свою ефективність під час війни та мають потенціал для розвитку.
«Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними. Це будуть енергетика, машинобудування, IT, defense tech і взагалі все, що „tech“. Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися», — зазначила Свириденко.
Водночас Свириденко закликала студентів не зосереджуватися виключно на прогнозах щодо майбутніх професій, а обирати сферу діяльності відповідно до своїх інтересів.
Як приклад очільниця уряду навела стрімкий розвиток українського оборонного сектору.
За її словами, ще п’ять років тому складно було передбачити такий швидкий ріст галузі. Нині в Україні працює близько 900 компаній, що займаються розробкою та виробництвом оборонних технологій.
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«Усі мріють заглянути у майбутнє через чарівну кулю, щоб визначити, які професії будуть найбільш актуальними. Мало хто уявляв, наприклад, що наш оборонний сектор за п’ять років продемонструє такий квантовий стрибок і ми матимемо сьогодні 900 компаній саме у цій сфері. Тому слухайте себе, зрозумійте і почуйте, що вам до душі. І рухайтеся цим шляхом», — сказала Свириденко.
До цього Finance.ua зазначав, що після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін: одні професії стали більш затребуваними, тоді як попит на інші суттєво скоротився. У квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.
За матеріалами:
Finance.ua
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