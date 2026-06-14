Які професії будуть найбільш актуальними після завершення війни

За її словами, серед найбільш перспективних напрямів — енергетика, машинобудування, IT, defense tech та інші технологічні галузі. Вони вже довели свою ефективність під час війни та мають потенціал для розвитку.
«Ми змоделювали стратегію, що може бути після завершення війни, як ми відновлюватимемося, на яких підвалинах, які сектори будуть більш прогресивними. Це будуть енергетика, машинобудування, IT, defense tech і взагалі все, що „tech“. Це ті галузі, в яких ми проявили силу під час повномасштабного вторгнення, де ми здобули унікальний досвід, це те, що ми можемо експортувати і розвиватися», — зазначила Свириденко.
«Усі мріють заглянути у майбутнє через чарівну кулю, щоб визначити, які професії будуть найбільш актуальними. Мало хто уявляв, наприклад, що наш оборонний сектор за п’ять років продемонструє такий квантовий стрибок і ми матимемо сьогодні 900 компаній саме у цій сфері. Тому слухайте себе, зрозумійте і почуйте, що вам до душі. І рухайтеся цим шляхом», — сказала Свириденко.
До цього Finance.ua зазначав, що після початку повномасштабного вторгнення ринок праці в Україні зазнав помітних змін: одні професії стали більш затребуваними, тоді як попит на інші суттєво скоротився. У квітні 2026 року, порівняно з квітнем 2022-го, на ринку праці зафіксовано помітне скорочення попиту на низку професій, насамперед у сфері послуг. Найбільше зниження кількості вакансій спостерігається для домробітниць, таксистів, а також кандидатів без досвіду роботи та студентів.