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Українські роботодавці цінують досвід більше за диплом — опитування

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52% роботодавців цінують досвід більше за диплом
52% роботодавців цінують досвід більше за диплом, Фото: magnific
Наявність диплому не є пріоритетом для українських роботодавців. Під час працевлаштування рекрутери частіше звертають увагу на практичний досвід і професійні навички кандидатів.
Про це свідчить опитування Work.ua, у якому взяли участь 2 215 представників компаній.

Що важливіше за диплом

Понад половина опитаних роботодавців (52%) вважають, що досвід роботи, практичні навички та реальні досягнення кандидата є важливішими за диплом.
На думку 39% представників компаній, диплом про вищу освіту може бути перевагою, однак не є обов’язковою умовою для працевлаштування.
Лише 9% працедавців назвали наявність диплома ключовим фактором під час вибору працівника.

У яких сферах освіта залишається обов’язковою

Вимоги до наявності вищої освіти суттєво відрізняються залежно від сфери діяльності.
Найчастіше диплом є одним із ключових критеріїв під час працевлаштування у:
  • державних організаціях — 80%;
  • енергетиці — 36%;
  • юриспруденції — 35%;
  • медицині, охороні здоров’я та аптечній сфері — 30%;
  • неприбуткових, благодійних і громадських організаціях — 30%;
  • ЗМІ та медіа — 25%.

Що це означає для вступників

Хоча результати опитування свідчать, що наявність диплому не гарантує успішного працевлаштування, для деяких професій освіта необхідна через вимоги до кваліфікації.
Водночас для більшості роботодавців вирішальне значення мають не документи про освіту, а практичний досвід, професійні навички та реальні результати роботи кандидата.

Які професії будуть найбільш актуальними після завершення війни

Finance.ua вже писав, що після завершення війни найактивніше в Україні розвиватимуться ІТ, енергетика, машинобудування та інші технологічні напрямки.
Водночас студентам радять не зосереджуватися виключно на прогнозах щодо майбутніх професій, а обирати сферу діяльності відповідно до своїх інтересів.
«Мало хто уявляв, наприклад, що наш оборонний сектор за п’ять років продемонструє такий квантовий стрибок і ми матимемо сьогодні 900 компаній саме у цій сфері. Тому слухайте себе, зрозумійте і почуйте, що вам до душі. І рухайтеся цим шляхом», — сказала колишня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За матеріалами:
Finance.ua
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