Що зміниться в Україні з 1 серпня Сьогодні 10:06

Календар, Фото: magnific

З 1 серпня в Україні набуває чинності низка важливих змін. Вони стосуються мобілізації, бронювання працівників, пенсійного стажу, соціальних виплат, тощо.

Розповідаємо детальніше про зміни, які чекають на українців вже цього місяця.

Мобілізація

Володимир Зеленський продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в країні ще на 90 діб — з 2 серпня по 31 жовтня 2026 року.

Бронювання працівників від мобілізації

до 10 серпня підтвердити відповідність зарплатному критерію. Уряд поновив порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств . Щоб зберегти його на весь встановлений термін, компаніям необхіднопідтвердити відповідність зарплатному критерію.

Згідно з постановою Кабміну № 862, до органу, який надав статус, потрібно передати два документи за останній календарний місяць:

довідку про розмір нарахованої середньої зарплати працівників;

податковий розрахунок (доходів, утриманих податків та ЄСВ).

Раніше діяло правило, яким такі статуси анулювалися не пізніше 1 вересня 2026 року, що створювало ризики втрати броні для працівників.

Тепер при своєчасній подачі документів до 10 серпня статус і пов’язані з ним відстрочки збережуться на весь початково визначений термін.

Облік для юнаків

Молоді люди 2009 року народження можуть стати вперше на військовий облік.

З 1 серпня та до 18-річчя це можна зробити виключно у ТЦК та СП за місцем проживання. Після досягнення 18-річного віку юнака можуть прийняти на облік автоматично або він може зробити це через додаток «Резерв+.

Страховий стаж

З 2 серпня змінюється порядок зарахування окремих періодів роботи до страхового стажу.

Відтепер під час визначення права на пенсію за віком до страхового стажу зараховуватимуть періоди роботи, за які роботодавець нарахував за працівника страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок, подав відповідну звітність, але не сплатив ці внески.

Житловий ваучер для ВПО

З 1 серпня 2026 року в Україні оновлюється програма житлових ваучерів для ВПО — частина переселенців втратить право на цю допомогу.

Зміни покликані оптимізувати бюджетні видатки й спрямувати кошти саме тим, у кого немає альтернативного житла.

З 1 серпня право на житловий ваучер втратять:

ВПО, які з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло — наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах;

— наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах; переселенці, які вже скористались пільговою іпотекою «єОселя»;

пільговою іпотекою «єОселя»; ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

Нові правила не вплинуть на переселенців, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до набуття чинності постанови.

Ті, хто відповідає умовам програми, не має житла у власності, не брав участі в «єОселі» та зареєстрований на тимчасово окупованій території до моменту окупації, і надалі можуть претендувати на державну допомогу.

Виплати до Дня Незалежності

У серпні деякі категорії українців отримають одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України . Розмір виплати становитиме від 450 до 3100 гривень залежно від статусу людини.

Кому нарахують виплати:

3100 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто й інших місць примусового тримання з інвалідністю I групи;

— особам з інвалідністю внаслідок війни I групи та колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто й інших місць примусового тримання з інвалідністю I групи; 2900 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни II групи;

— особам з інвалідністю внаслідок війни II групи; 2700 гривень — особам з інвалідністю внаслідок війни III групи;

— особам з інвалідністю внаслідок війни III групи; 1000 гривень — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності, а також колишнім неповнолітнім в’язням концтаборів і гетто; 650 гривень — членам сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружинам і чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не одружилися вдруге;

— членам сімей загиблих ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, а також дружинам і чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни або учасників бойових дій, які не одружилися вдруге; 450 гривень — учасникам війни, колишнім в’язням концтаборів, людям, яких насильно вивезли на примусові роботи, та дітям партизанів.

Також ми повідомляли , що уряд розширив перелік категорій громадян, яким разова грошова виплата до Дня Незалежності України у 2026 році нараховуватиметься автоматично.

Здорожчання проїзду у Києві

У Києві з 1 серпня приватні маршрутки можуть підняти вартість проїзду до 25 гривень.

Головною причиною підвищення стала гостра нестача водіїв, яка посилилася після зміни правил бронювання працівників від мобілізації. На рішення вплинули й інші чинники — подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту.

Нагадаємо, 15 липня в Києві почали діяти нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Вартість однієї поїздки в метро, автобусах, тролейбусах і трамваях зросла з 8 до 30 гривень.

Крім того, з 1 серпня, в застосунку «Київ Цифровий» та терміналах для придбання квитків стане доступним пересадковий QR-квиток. Він дасть змогу здійснювати необмежену кількість пересадок між різними видами міського транспорту протягом 90 хвилин після першої валідації.

Пересадковий QR-квиток можна використовувати в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері. Його вартість становить 60 грн.

Нові форми Податкового розрахунку

З 17 липня 2026 року набрали чинності нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Також було оновлено Порядок їх заповнення та подання.

Нові форми застосовуються з 1 серпня 2026 року для подання звітності:

податковими агентами (крім ФОП і осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за липень 2026 року;

фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, — під час подання нового квартального Податкового розрахунку з розбивкою показників за місяцями кварталу.

Правила фінмоніторингу

Найбільше зміни відчують новостворені фізичні особи-підприємці та ті ФОП, які тривалий час не здійснювали діяльності й відновлюють роботу.

Якщо банк віднесе такого підприємця до категорії клієнтів із підвищеним рівнем ризику, він проходитиме поглиблену перевірку ще на етапі відкриття або активізації рахунку.

Під час перевірки банк оцінюватиме:

мету відкриття рахунку;

характер і масштаб бізнесу;

вид діяльності;

товари або послуги, які реалізує підприємець;

очікувані обсяги фінансових операцій;

відповідність фактичних операцій заявленому виду діяльності.

Вартість комунальних послуг

не зміниться. Побутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год. Тариф на електроенергію для населенняПобутові споживачі й надалі платитимуть 4,32 грн за кВт·год.

Львові 56,38 грн за кубометр. З 1 серпня 2026 року у діятиме новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Вартість водопостачання становитиме 36,04 грн за 1 куб. м, водовідведення — 20,34 грн за 1 куб. м. Загальний тариф становитимеза кубометр.

Раніше Finance.ua розповідав , що в липні для низки українських міст зросли тарифи на холодну воду — щонайменше вдвічі, а подекуди й втричі.

Найбільше вартість кубометра зросла у Вінниці — на понад 216%, а також у Дніпрі (+161,2%), Запоріжжі (+144,5%), Тернополі (+138%), Луцьку (+137,2%) та Івано-Франківську (+132%).

Найменше зросла вартість кубометра в Чернівцях (+127,7%), Ужгороді (+112,9%), Рівному (+110%) та Черкасах (+105,1%).

Також ми повідомляли , що у Києві можуть переглянути тарифи на воду. У разі ухвалення рішення вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросте з 30,38 грн до 63,79 грн за кубометр.

Валютний ринок

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тараса Лєсового, одним із головних чинників, що визначатиме ситуацію на валютному ринку на початку серпня, стане світовий ринок пального.

Оскільки Україна значною мірою імпортує нафтопродукти, подорожчання енергоносіїв збільшує потребу імпортерів у валюті, а отже — попит на долари та євро.

Як прогнозує Лєсовий , за базовим сценарієм курс долара триматиметься в межах 44,5−45,5 грн, а євро — 51−52,5 грн.

курс долара у серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, а курс євро у ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн. Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління «Глобус Банку» Сергій Мамедов також прогнозує , щоу серпні перебуватиме в межах 44,70−45,70 грн, ау ширшому діапазоні від 51 до 52,50 грн.

Детальніше про те, чому саме такими є прогнози на серпень, як можуть поводитися долар і євро та які фактори визначатимуть ситуацію на валютному ринку найближчим часом, дивіться на нашому YouTube-каналі 👇

НБУ розпочинає модернізацію процентної політики

Нацбанк розпочинає модернізацію операційного дизайну процентної політики . Її стратегічна мета — активізувати грошовий ринок, розвинути надійні ринкові орієнтири вартості коштів і підвищити ефективність монетарної трансмісії для забезпечення цінової стабільності.

Перший етап трансформації стартує 7 серпня 2026 року.

З цього дня НБУ змінить механізм проведення операцій із тримісячними лімітованими депозитними сертифікатами.

Замість повного задоволення заявок банків регулятор проводитиме процентні тендери з попередньо оголошеним обсягом розміщення цього інструменту один раз на два тижні.

Зміни для українців за кордоном

Влада Ірландії вирішила змінити підхід до допомоги . Держава відмовляється від системи надзвичайного розміщення. Тепер біженців стимулюватимуть до самостійного життя.

Уряд хоче ліквідувати «двоярусну систему», де одні отримують житло надовго, а інші — ні.

Процес стартує вже у серпні. Він не буде миттєвим, а розтягнеться на шість місяців.

Під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає у готелях та інших комерційних об’єктах. Кожна людина отримає лист за 3 місяці до виселення.

Зміни торкнуться не лише готелів. Уряд планує поступово припинити підтримку ірландців, які приймають українців у себе вдома.

Громадяни України у Польщі, які отримали номер PESEL зі статусом UKR лише на підставі заяви (без пред’явлення дійсного проїзного документа), повинні надати чинний паспорт до адміністрації гміни до 31 серпня 2026 року.

Інформація актуальна, насамперед, для українців віком до 18 років, чия особа була раніше підтверджена на основі фотографій, прикріплених до паспортів їхніх батьків або опікунів,

Якщо вчасно не актуалізувати дані, буде втрачено статус UKR та тимчасовий захист на території Республіки Польща. Без дійсного номера PESEL UKR громадяни України не зможуть отримати посвідку на проживання CUKR.

«Київстар» закриває 7 тарифів

30 липня 2026 року змінилися умови лінійки тарифів IoT-рішень для бізнесу. Для нових клієнтів стануть недоступні деякі тарифи.

Які тарифи оновляться:

IoT Старт

IoT Міні

IoT База

IoT Про

Модем

Стрімінг

Тарифи ІоТ-платформи

Водночас із 30 липня 2026 року бізнес-клієнти зможуть вибрати серед оновленої лінійки IoT-тарифів. Дізнатися про неї більше на сайті

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