Українці отримають допомогу до Дня Незалежності: хто має право на виплати Сьогодні 14:21

Хто отримає разову державну допомогу до Дня Незалежності

У 2026 році одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України отримають ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності, люди з інвалідністю внаслідок війни та інші категорії громадян.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Кому нарахують найбільші виплати

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, максимальні виплати отримають особи з особливими заслугами перед державою — 3100 грн.

Колишнім малолітнім в’язням концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, які визнані особами з інвалідністю, передбачені такі виплати:

I група — 3 100 грн;

II група — 2 900 грн;

III група — 2 700 грн.

Виплати учасникам бойових дій

По 1000 гривень отримають учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в’язні концтаборів та гетто.

По 650 гривень виплатять:

членам сімей загиблих ветеранів війни;

членам сімей загиблих Захисників і Захисниць України;

дружинам або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони не одружилися вдруге;

дружинам або чоловікам померлих учасників бойових дій та жертв нацистських переслідувань, які не одружилися повторно.

Найменшу суму — 450 гривень — отримають учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи громадяни, а також діти партизанів і підпільників.

До цього Finance.ua зазначав , що в останню неділю травня традиційно відзначається День Києва. Із цієї нагоди майже 35 тис. мешканців пільгових категорій отримають одноразову матеріальну допомогу. Розмір виплат становитиме від 800 до 1500 гривень.

