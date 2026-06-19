Хто отримає виплату до Дня Незалежності автоматично Сьогодні 09:13 — Особисті фінанси

Для отримання коштів додатково звертатися до органів влади не потрібно.

Уряд розширив перелік категорій громадян, яким разова грошова виплата до Дня Незалежності України у 2026 році нараховуватиметься автоматично.

Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Порядок здійснення виплати затверджений постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2023 року № 1396 «Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах».

Хто отримає виплату автоматично

Громадянам, які отримують пенсію, щомісячне довічне грошове утримання, житлову субсидію або пільги на оплату житлово-комунальних послуг і не проходять військову службу, допомогу виплатять у серпні разом із відповідними соціальними виплатами.

Для отримання коштів додатково звертатися до органів влади не потрібно.

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Ветеранам війни, які проходять військову службу, зокрема тим, хто одночасно є пенсіонером або отримувачем субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, кошти перерахують на рахунки військових частин, установ або організацій, де вони проходять службу.

Громадянам, які проходять військову службу, рекомендують переконатися, що роботодавець або командування має інформацію про їхній статус ветерана війни.

Кому потрібно подавати заяву

Громадяни, які мають право на виплату, але не є пенсіонерами, не отримують житлових субсидій чи пільг та не проходять військову службу, повинні самостійно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України.

Як подати заяву

Подати заяву можна одним із таких способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України або в центрі надання адміністративних послуг за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання;

поштою на адресу територіального органу Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

Які документи необхідні

У заяві потрібно зазначити:

реквізити документа, що посвідчує особу;

номер банківського рахунку для отримання виплати;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити посвідчення, що підтверджує право на отримання виплати.

До заяви необхідно додати копії або сканкопії документів, а під час особистого звернення пред’явити їхні оригінали:

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус особи.

До якого терміну можна звернутися

Громадяни, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня 2026 року та не отримають виплату станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою до органу Пенсійного фонду України.

У такому разі допомогу можна буде отримати до 1 листопада 2026 року.

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