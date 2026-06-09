Компанії вже активно використовують ШІ для написання коду
Тенденцію підтверджують і дані компанії Anthropic. У своєму дослідженні When AI Builds Itself вона повідомила, що станом на травень 2026 року понад 80% коду, який потрапляє до її програмних продуктів, створює ШІ-модель Claude.
За даними компанії, середній інженер у другому кварталі 2026 року щодня додає у вісім разів більше коду, ніж два роки тому. Крім того, можливості штучного інтелекту швидко зростають: Claude Opus 4.6 вже здатний самостійно виконувати завдання тривалістю до 12 годин.
В Anthropic вважають, що якість коду, створеного ШІ, вже наближається до людського рівня, а до кінця року його обсяги можуть перевищити внесок програмістів.
Експерти зазначають, що автоматизація вже впливає на IT-сектор. У 2026 році кількість скорочень, пов’язаних із впровадженням штучного інтелекту, перевищила показники всього минулого року, а серед перших під удар потрапляють саме технічні спеціалісти та розробники.
Водночас аналітики закликають не сприймати прогноз Маска буквально. Більшість дослідників очікують не зникнення професії програміста, а зміну її ролі. Замість написання кожного рядка коду фахівці дедалі більше зосереджуватимуться на постановці завдань, контролі результатів та ухваленні технічних рішень.
Попри це, інвестиції в технології штучного інтелекту продовжують стрімко зростати, а зміни в галузі розробки програмного забезпечення відбуваються швидше, ніж прогнозували ще кілька років тому.
Раніше ми повідомляли про експеримент із ШІ, що показав, які професії можуть опинитися під загрозою через розвиток нейромереж.