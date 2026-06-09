Програмування як професія помре до кінця року — Маск Сьогодні 21:38 — Особисті фінанси

Ілон Маск

Бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що традиційне програмування може втратити актуальність значно швидше, ніж очікує ринок праці.

Що каже Маск

Під час внутрішнього заходу компанії xAI Ілон Маск висловив думку, що вже найближчим часом розробникам не доведеться самостійно писати код мовами програмування.

За його словами, системи штучного інтелекту зможуть генерувати машинний код напряму, минаючи традиційні мови програмування.

«Я думаю, що вже до кінця цього року ви навіть не будете займатися кодингом. Штучний інтелект просто одразу генеруватиме бінарний код», — заявив Маск.

На його думку, звичне програмування може перетворитися на проміжний етап, який поступово втратить практичне значення.

Компанії вже активно використовують ШІ для написання коду

Тенденцію підтверджують і дані компанії Anthropic. У своєму дослідженні When AI Builds Itself вона повідомила, що станом на травень 2026 року понад 80% коду, який потрапляє до її програмних продуктів, створює ШІ-модель Claude.

За даними компанії, середній інженер у другому кварталі 2026 року щодня додає у вісім разів більше коду, ніж два роки тому. Крім того, можливості штучного інтелекту швидко зростають: Claude Opus 4.6 вже здатний самостійно виконувати завдання тривалістю до 12 годин.

В Anthropic вважають, що якість коду, створеного ШІ, вже наближається до людського рівня, а до кінця року його обсяги можуть перевищити внесок програмістів.

Ринок праці починає реагувати

Експерти зазначають, що автоматизація вже впливає на IT-сектор. У 2026 році кількість скорочень, пов’язаних із впровадженням штучного інтелекту, перевищила показники всього минулого року, а серед перших під удар потрапляють саме технічні спеціалісти та розробники.

Водночас аналітики закликають не сприймати прогноз Маска буквально. Більшість дослідників очікують не зникнення професії програміста, а зміну її ролі. Замість написання кожного рядка коду фахівці дедалі більше зосереджуватимуться на постановці завдань, контролі результатів та ухваленні технічних рішень.

Попри це, інвестиції в технології штучного інтелекту продовжують стрімко зростати, а зміни в галузі розробки програмного забезпечення відбуваються швидше, ніж прогнозували ще кілька років тому.

Раніше ми повідомляли про експеримент із ШІ, що показав, які професії можуть опинитися під загрозою через розвиток нейромереж.

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