Чи можна обміняти іноземне водійське посвідчення на українське: пояснення МВС

Обмін іноземного посвідчення водія на українське: що потрібно знати

Українці, які отримали або обміняли водійське посвідчення за кордоном, можуть замінити його на національне. Процедура залежить від країни видачі документа та його відповідності міжнародним стандартам.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Коли обмін можливий без іспитів

Якщо українець раніше обміняв свої права за кордоном, він може повернути українське посвідчення без складання іспитів, а також водій зберігає відкриті раніше категорії.

Також обмін іноземного посвідчення водія без складання іспиту можливий, якщо документ був виданий у країні-учасниці Конвенції про дорожній рух 1968 року (Віденська конвенція).

У такому випадку документ обмінюють після перевірки в сервісному центрі МВС.

До таких держав належать, зокрема:

Німеччина

Франція

Італія

Польща

Іспанія

Чехія

Литва

Латвія

Естонія

Молдова

Грузія

Казахстан

Узбекистан

Коли доведеться складати іспити

Теоретичний та практичний іспити будуть обов’язковими, якщо посвідчення видане у країні, що не приєдналася до конвенції, або документ не відповідає встановленим вимогам.

Серед таких країн — США, Канада, Китай, Індія.

Також складання іспитів може знадобитися, якщо виникають сумніви щодо справжності документа або неможливо підтвердити дійсність посвідчення.

Як обміняти посвідчення

Обміняти іноземне посвідчення водія на українське можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.

Для обміну іноземного посвідчення водія необхідно подати до сервісного центру МВС наступні документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

іноземне посвідчення водія з офіційним перекладом;

підтвердження від компетентного органу іноземної держави про видачу прав і відсутність обмежень на керування.

Після перевірки документів адміністратор сервісного центру МВС приймає рішення щодо можливості обміну посвідчення та визначає, чи необхідно складати іспити.

