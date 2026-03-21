0 800 307 555
Чи можна обміняти іноземне водійське посвідчення на українське: пояснення МВС

Обмін іноземного посвідчення водія на українське: що потрібно знати
Обмін іноземного посвідчення водія на українське: що потрібно знати
Українці, які отримали або обміняли водійське посвідчення за кордоном, можуть замінити його на національне. Процедура залежить від країни видачі документа та його відповідності міжнародним стандартам.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Коли обмін можливий без іспитів

Якщо українець раніше обміняв свої права за кордоном, він може повернути українське посвідчення без складання іспитів, а також водій зберігає відкриті раніше категорії.
Також обмін іноземного посвідчення водія без складання іспиту можливий, якщо документ був виданий у країні-учасниці Конвенції про дорожній рух 1968 року (Віденська конвенція).
У такому випадку документ обмінюють після перевірки в сервісному центрі МВС.
До таких держав належать, зокрема:
  • Німеччина
  • Франція
  • Італія
  • Польща
  • Іспанія
  • Чехія
  • Литва
  • Латвія
  • Естонія
  • Молдова
  • Грузія
  • Казахстан
  • Узбекистан

Коли доведеться складати іспити

Теоретичний та практичний іспити будуть обов’язковими, якщо посвідчення видане у країні, що не приєдналася до конвенції, або документ не відповідає встановленим вимогам.
Серед таких країн — США, Канада, Китай, Індія.
Також складання іспитів може знадобитися, якщо виникають сумніви щодо справжності документа або неможливо підтвердити дійсність посвідчення.

Як обміняти посвідчення

Обміняти іноземне посвідчення водія на українське можна у будь-якому територіальному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації.
Для обміну іноземного посвідчення водія необхідно подати до сервісного центру МВС наступні документи:
  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • іноземне посвідчення водія з офіційним перекладом;
  • підтвердження від компетентного органу іноземної держави про видачу прав і відсутність обмежень на керування.
Після перевірки документів адміністратор сервісного центру МВС приймає рішення щодо можливості обміну посвідчення та визначає, чи необхідно складати іспити.
За матеріалами:
Finance.ua
