Какие документы обязательны для оформления наследства на недвижимость

Без каких документов невозможно оформить наследство на недвижимость
Оформление наследства на недвижимое имущество требует полного пакета документов, без которых нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство. Отсутствие отдельных документов или наличие у них ошибок может значительно усложнить и затянуть процесс.
Об этомсообщили в Министерстве юстиции Украины.

Какие документы обязательны

После открытия наследственного дела нотариус определяет список необходимых документов для оформления наследства и предоставляет наследнику соответствующую письменную справку.
Для оформления наследства требуются:
  • свидетельство о смерти наследодателя (нужно обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния);
  • документы, подтверждающие родственные связи с умершим (для наследования по закону);
  • паспорт и идентификационный код наследника;
  • оригинал или дубликат завещания (если наследование происходит по нему);
  • документы, подтверждающие право собственности наследодателя на недвижимость;
  • технический паспорт (при наличии);
  • документы о совместном проживании с наследодателем (при необходимости).

Что делать, если документы потеряны

Если документы, подтверждающие право собственности, отсутствуют или повреждены, их можно восстановить через соответствующие учреждения в зависимости от типа имущества.
Дубликаты нотариально удостоверенных или выданных документов могут быть выданы по письменному заявлению лиц, в отношении которых совершалось нотариальное действие, их наследников, исполнителя завещания или по запросу нотариуса, который ведет наследственное дело.
Если оформить наследство невозможно из-за отсутствия документов на право собственности, наследник может обратиться в суд с требованием признать право собственности на наследственное имущество.
Перед этим необходимо:
  • подать заявление нотариусу о принятии наследства в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя;
  • получить письменный отказ в совершении нотариальных действий.
В суде наследник должен обосновать свое право на имущество, предоставить все возможные доказательства, а при необходимости — вовлечь в процесс свидетелей.
После вступления решения суда в законную силу оно становится основанием для регистрации права собственности у нотариуса или через ЦПАУ.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей.
Если ребенок безвозмездно получает имущество в собственность (например, по договору дарения), нотариусы должны получить от родителей или других законных представителей предварительное разрешение органа опеки и попечительства.
Теперь эти правила меняются — разрешение органа опеки и попечительства больше не нужно. Однако обязательным остается согласие родителей ребенка.
