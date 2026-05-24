Какие документы обязательны для оформления наследства на недвижимость Сегодня 18:12 — Личные финансы

Оформление наследства на недвижимое имущество требует полного пакета документов, без которых нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство. Отсутствие отдельных документов или наличие у них ошибок может значительно усложнить и затянуть процесс.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Какие документы обязательны

После открытия наследственного дела нотариус определяет список необходимых документов для оформления наследства и предоставляет наследнику соответствующую письменную справку.

Для оформления наследства требуются:

свидетельство о смерти наследодателя (нужно обратиться в орган государственной регистрации актов гражданского состояния);

документы, подтверждающие родственные связи с умершим (для наследования по закону);

паспорт и идентификационный код наследника;

оригинал или дубликат завещания (если наследование происходит по нему);

документы, подтверждающие право собственности наследодателя на недвижимость;

технический паспорт (при наличии);

документы о совместном проживании с наследодателем (при необходимости).

Что делать, если документы потеряны

Если документы, подтверждающие право собственности, отсутствуют или повреждены, их можно восстановить через соответствующие учреждения в зависимости от типа имущества.

Дубликаты нотариально удостоверенных или выданных документов могут быть выданы по письменному заявлению лиц, в отношении которых совершалось нотариальное действие, их наследников, исполнителя завещания или по запросу нотариуса, который ведет наследственное дело.

Если оформить наследство невозможно из-за отсутствия документов на право собственности, наследник может обратиться в суд с требованием признать право собственности на наследственное имущество.

Перед этим необходимо:

подать заявление нотариусу о принятии наследства в шестимесячный срок со дня смерти наследодателя;

получить письменный отказ в совершении нотариальных действий.

В суде наследник должен обосновать свое право на имущество, предоставить все возможные доказательства, а при необходимости — вовлечь в процесс свидетелей.

После вступления решения суда в законную силу оно становится основанием для регистрации права собственности у нотариуса или через ЦПАУ.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине обновили подход к заключению сделок в интересах малолетних и несовершеннолетних детей. Изменения направлены на упрощение оформления имущества детей.

Если ребенок безвозмездно получает имущество в собственность (например, по договору дарения), нотариусы должны получить от родителей или других законных представителей предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

Теперь эти правила меняются — разрешение органа опеки и попечительства больше не нужно. Однако обязательным остается согласие родителей ребенка.

