Полезные сервисы в Дії для пенсионеров

Услуги для пенсионеров, которые удобно оформить в Дії

Цифровизация позволяет решать вопросы с государством без посещения учреждений. На портале «Дія» есть цифровые сервисы, позволяющие закрыть самые частые потребности пенсионеров и сэкономить их время.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

Услуги на портале

Справка о доходах пенсионера: понадобится для оформления льгот в местной общине, выплаты денежного пособия от международных организаций, открытие счетов в банках или оформление субсидии. Документ формируется через 2 минуты в PDF-формате и имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный с печатью.

понадобится для оформления льгот в местной общине, выплаты денежного пособия от международных организаций, открытие счетов в банках или оформление субсидии. Документ формируется через 2 минуты в PDF-формате и имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный с печатью. Выписка из реестра застрахованных лиц: необходима для проверки начисленной зарплаты, уточнения данных в Пенсионном фонде перед выходом на пенсию или разрешения трудовых споров. Сервис позволяет проверить, добросовестно ли работодатель платил страховые взносы, чтобы не потерять страховой стаж.

необходима для проверки начисленной зарплаты, уточнения данных в Пенсионном фонде перед выходом на пенсию или разрешения трудовых споров. Сервис позволяет проверить, добросовестно ли работодатель платил страховые взносы, чтобы не потерять страховой стаж. Справки ОК-5 и ОК-7: необходимы при начислении или перерасчете пенсии, оформлении выплат по больничным и подтверждении страхового стажа. Справка ОК-5 отражает весь стаж с 2000 года, а ОК-7 — оплаченные взносы за последние годы. Заказываются в несколько кликов без ожидания недельных ответов от Пенсионного фонда. Также эти справки можно оформить в приложении.

Услуги в приложении

Изменение мобильного оператора с сохранением номера: позволяет перевести родителей на более выгодный или специальный льготный тариф без потери привычного номера телефона. Теперь через действие можно перенести номер к оператору lifecell.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что по состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получали 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.

Также мы рассказывали , что более 104 тысяч семей с детьми, живущими вблизи линии столкновения, получат единовременную выплату на подготовку к зиме. Размер пособия будет составлять 19 400 грн на одно домохозяйство, а подавать отдельное заявление для его получения не требуется.

Выплата также предусмотрена для домохозяйств, в составе которых есть люди, относящиеся к определенным уязвимым категориям. В частности, это:

люди, получающие пенсию или социальное пособие по инвалидности;

одинокие пенсионеры;

ВПЛ, получающие выплату на проживание;

получатели жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей;

одинокие матери, получающие пособие на детей;

семьи с детьми с инвалидностью.