Полезные сервисы в Дії для пенсионеров
Услуги на портале
- Справка о доходах пенсионера: понадобится для оформления льгот в местной общине, выплаты денежного пособия от международных организаций, открытие счетов в банках или оформление субсидии. Документ формируется через 2 минуты в PDF-формате и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный с печатью.
- Выписка из реестра застрахованных лиц: необходима для проверки начисленной зарплаты, уточнения данных в Пенсионном фонде перед выходом на пенсию или разрешения трудовых споров. Сервис позволяет проверить, добросовестно ли работодатель платил страховые взносы, чтобы не потерять страховой стаж.
- Справки ОК-5 и ОК-7: необходимы при начислении или перерасчете пенсии, оформлении выплат по больничным и подтверждении страхового стажа. Справка ОК-5 отражает весь стаж с 2000 года, а ОК-7 — оплаченные взносы за последние годы. Заказываются в несколько кликов без ожидания недельных ответов от Пенсионного фонда. Также эти справки можно оформить в приложении.
Услуги в приложении
- Изменение мобильного оператора с сохранением номера: позволяет перевести родителей на более выгодный или специальный льготный тариф без потери привычного номера телефона. Теперь через действие можно перенести номер к оператору lifecell.
- люди, получающие пенсию или социальное пособие по инвалидности;
- одинокие пенсионеры;
- ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- получатели жилищных субсидий;
- многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей;
- одинокие матери, получающие пособие на детей;
- семьи с детьми с инвалидностью.
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