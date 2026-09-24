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Полезные сервисы в Дії для пенсионеров

Личные финансы
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Услуги для пенсионеров, которые удобно оформить в Дії
Услуги для пенсионеров, которые удобно оформить в Дії
Цифровизация позволяет решать вопросы с государством без посещения учреждений. На портале «Дія» есть цифровые сервисы, позволяющие закрыть самые частые потребности пенсионеров и сэкономить их время.
Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

Услуги на портале

  • Справка о доходах пенсионера: понадобится для оформления льгот в местной общине, выплаты денежного пособия от международных организаций, открытие счетов в банках или оформление субсидии. Документ формируется через 2 минуты в PDF-формате и имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный с печатью.
  • Выписка из реестра застрахованных лиц: необходима для проверки начисленной зарплаты, уточнения данных в Пенсионном фонде перед выходом на пенсию или разрешения трудовых споров. Сервис позволяет проверить, добросовестно ли работодатель платил страховые взносы, чтобы не потерять страховой стаж.
  • Справки ОК-5 и ОК-7: необходимы при начислении или перерасчете пенсии, оформлении выплат по больничным и подтверждении страхового стажа. Справка ОК-5 отражает весь стаж с 2000 года, а ОК-7 — оплаченные взносы за последние годы. Заказываются в несколько кликов без ожидания недельных ответов от Пенсионного фонда. Также эти справки можно оформить в приложении.
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Услуги в приложении

  • Изменение мобильного оператора с сохранением номера: позволяет перевести родителей на более выгодный или специальный льготный тариф без потери привычного номера телефона. Теперь через действие можно перенести номер к оператору lifecell.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что по состоянию на 1 июля пенсионные выплаты в Украине получали 9,98 млн граждан. С начала года количество пенсионеров уменьшилось на 190,5 тысяч человек. Размер средней пенсии составляет 7273 грн, в то же время каждый четвертый пенсионер живет на выплату около 3,5 тыс. грн.
Также мы рассказывали, что более 104 тысяч семей с детьми, живущими вблизи линии столкновения, получат единовременную выплату на подготовку к зиме. Размер пособия будет составлять 19 400 грн на одно домохозяйство, а подавать отдельное заявление для его получения не требуется.
Выплата также предусмотрена для домохозяйств, в составе которых есть люди, относящиеся к определенным уязвимым категориям. В частности, это:
  • люди, получающие пенсию или социальное пособие по инвалидности;
  • одинокие пенсионеры;
  • ВПЛ, получающие выплату на проживание;
  • получатели жилищных субсидий;
  • многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей;
  • одинокие матери, получающие пособие на детей;
  • семьи с детьми с инвалидностью.
Получить эти деньги можно не только на банковский счет, но и наличными через Укрпочту — в отделении или с доставкой на дом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДияПенсионер
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