В «Укрпочте» объяснили, влияют ли обстрелы на сроки доставки посылок

российские обстрелы могут временно влиять на отдельные маршруты доставки посылок по Украине, однако системное увеличение сроков доставки из-за атак не зафиксировано.
Об этом пресс-служба «Укрпочты» рассказала в комментарии РБК-Украина.
Как обстрелы влияют на доставку
«После атак компания оперативно перестраивает логистику: меняет маршруты, перераспределяет потоки и привлекает резервные мощности. Наш принцип — удар по одному объекту не должен останавливать доставку по всему региону», — заявили в пресс-службе.
В «Укрпочте» объяснили, что на сроки доставки посылок влияют тариф, маршрут и ситуация в конкретном населенном пункте.
«В частности, по тарифу „Приоритетный“ доставка между городами и областными центрами в среднем занимает 1−2 дня, а в самые отдаленные населенные пункты и села — ориентировочно до трех дней. По многим направлениям посылки поступают уже на следующий день», — отметили в компании.
Несмотря на обстрелы, «Укрпочта» в августе этого года доставила в срок 96% отправлений, рассказали в пресс-службе.
«После отдельных атак возможны локальные отклонения, связанные с ситуацией безопасности, однако компания делает все необходимое, чтобы они были минимальными», — резюмировали в компании.
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