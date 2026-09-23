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В «Укрпочте» объяснили, влияют ли обстрелы на сроки доставки посылок

Личные финансы
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Несмотря на обстрелы, "Укрпочта" в августе этого года доставила в срок 96% отправлений
Несмотря на обстрелы, "Укрпочта" в августе этого года доставила в срок 96% отправлений
российские обстрелы могут временно влиять на отдельные маршруты доставки посылок по Украине, однако системное увеличение сроков доставки из-за атак не зафиксировано.
Об этом пресс-служба «Укрпочты» рассказала в комментарии РБК-Украина.

Как обстрелы влияют на доставку

«После атак компания оперативно перестраивает логистику: меняет маршруты, перераспределяет потоки и привлекает резервные мощности. Наш принцип — удар по одному объекту не должен останавливать доставку по всему региону», — заявили в пресс-службе.
В «Укрпочте» объяснили, что на сроки доставки посылок влияют тариф, маршрут и ситуация в конкретном населенном пункте.
«В частности, по тарифу „Приоритетный“ доставка между городами и областными центрами в среднем занимает 1−2 дня, а в самые отдаленные населенные пункты и села — ориентировочно до трех дней. По многим направлениям посылки поступают уже на следующий день», — отметили в компании.
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Несмотря на обстрелы, «Укрпочта» в августе этого года доставила в срок 96% отправлений, рассказали в пресс-службе.
«После отдельных атак возможны локальные отклонения, связанные с ситуацией безопасности, однако компания делает все необходимое, чтобы они были минимальными», — резюмировали в компании.
русские атаки регулярно повреждают почтовые отделения и сортировочные терминалы. Вместе с ними могут быть уничтожены и посылки. Но в таком случае можно претендовать на компенсацию. Что делать, если вы проплатили за товар, а он был уничтожен во время атаки — читайте в нашей статье.
По материалам:
РБК-Україна
Укрпочта
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