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Обложение подарков в Украине: как может измениться лимит в 2027 году

Личные финансы
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Дорогой подарок от близкого родственника можно получить без уплаты налогов
Дорогой подарок от близкого родственника можно получить без уплаты налогов
В Украине с 1 января 2027 года планируется повысить минимальную зарплату. Изменение этого показателя повлияет, в частности, на расчет отдельных выплат, налогов, штрафных санкций и других платежей. Перечислят и предел стоимости подарков, в пределах которого их получатель не платит налоги.
Об этом сообщает Новости. Live со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

Как изменится лимит стоимости подарков

Украинцы должны декларировать подарки и платить с них налоги при превышении установленного лимита стоимости.
Согласно статье 165 Налогового кодекса Украины, финансовое обязательство не распространяется на предметы и товары в части, не превышающей 25% минимальной зарплаты, установленной на 1 января отчетного года. По состоянию на 2026-й речь идет о сумме 2161,75 грн, поскольку минимальная зарплата равна 8647 грн.
Однако в законопроекте № 16000 «О Государственном бюджете Украины на 2027 год» прописали повышение социальных стандартов — МЗП хотят установить на уровне 9546 грн. Тогда лимит стоимости не облагаемых налогом подарков также увеличится — до 2 386,50 грн.
Важное уточнение: это правило не применяется к денежным поступлениям, все выплаты следует декларировать на общих основаниях независимо от суммы, полученной в подарок.

Какие налоги платят украинцы

Размер налогов зависит от того, кто является дарителем. Предусмотрены три варианта:
  • 0% - от близких родственников (родителей, детей, мужа, жены, братьев, сестер и т. п.);
  • 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — от дальних родственников или посторонних лиц;
  • 18% НДФЛ и 5% ВС — от нерезидентов Украины.
Таким образом дорогой подарок от близкого родственника можно получить без уплаты налогов. В то же время сохраняется требование декларировать товар, если его стоимость превышает установленный налогооблагаемый лимит. В 2026 году она составляет 2161,75 грн.

Когда нужно задекларировать подарок

Сроки выполнения этого законодательного требования стандартны. Декларацию в контролирующий орган следует подать до 1 мая за предыдущий год, а уплатить средства в государственный бюджет — до 1 августа.
Как пишет издание, на практике эти правила придерживаются не все, а Государственная налоговая служба не отслеживает каждый случай их нарушения.
По материалам:
Novyny.live
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