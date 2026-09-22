Почему вакансии остаются открытыми даже с высокой зарплатой — объяснение эксперта Сегодня 11:04 — Личные финансы В 2027 году наиболее дефицитными будут оставаться те же профессии, что и сейчас

Осенью 2026 года украинский рынок труда остается дефицитным, и в ближайшее время ситуация вряд ли кардинально изменится. Нехватка работников вызвана мобилизацией, миграцией и структурными проблемами рынка. Самый большой дефицит кадров — в производстве, аграрной сфере, строительстве, фармации и логистике.

Об этом рассказала эксперт рынка труда Татьяна Пашкина в интервью РБК-Украина

Что происходит на рынке труда

По словам Пашкиной, дефицит кадров формировался не одно десятилетие, поэтому в течение осени ситуация не изменится кардинально. В то же время более массированные обстрелы могут повлечь за собой локальные изменения уровня безработицы.

Демографическая ситуация, по мнению эксперта, будет сильнее влиять на рынок труда в последующие годы. Уменьшение количества молодежи пока может компенсироваться наличием работников зрелого возраста, на которых некоторые работодатели не очень обращают внимание.

В то же время, одним из главных факторов дефицита кадров остается мобилизация.

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Кого работодателям найти сложнее всего

Наибольший дефицит наблюдается среди работников производства от разнорабочих до начальников технологических отделов и главных конструкторов.

В аграрной сфере традиционно не хватает механизаторов, комбайнеров, агрономов и ветеринаров. У фармации не хватает фармацевтов, в строительстве — работников от начинающих до архитекторов. На складах дефицитными остаются кладовщики, грузчики и комплектовщики.

Рынок труда не отвечает потребностям экономики

Пашкина отметила, что украинский рынок труда давно не отвечает потребностям экономики, которая меняется под влиянием войны.

«Нет такой ситуации, чтобы все сразу синхронизировалось и работало на 100%. Тем более что не все работодатели готовы обучать и переобучать, да и сами кандидаты не всегда понимают, зачем им менять профессию», — сказала эксперт.

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По ее словам, на среднем сегменте рынка иногда появляется диспропорция между зарплатными ожиданиями кандидатов и предложениями работодателей. В то же время, высококвалифицированные или узкоориентированные работники в большинстве случаев могут найти зарплату, близкую к своим ожиданиям.

Работодатели также понимают, что длительное незаполнение вакансии может привести к убыткам, которые будут, чем расходы на предложенную работнику зарплату. Это создает возможность компромисса.

Почему вакансии остаются открытыми

Даже конкурентная зарплата не всегда позволяет работодателю закрыть вакансию. Одной из причин может быть отсутствие бронирования.

Кроме того, неконкурентными могут оказаться условия труда. К примеру, склад может располагаться за городом, а работодатель не обеспечивает развозку работников. Значение также имеет график работы, если он менее удобный, чем у конкурентов.

Среди других причин эксперт назвала несвоевременную или частичную выплату зарплаты, обещания премий, которых на самом деле нет, а также проблемы с руководством.

Отдельным фактором могут послужить условия на рабочем месте. В частности, на складе может отсутствовать отопление, место для переодевания, а туалет может находиться на улице.

Какие изменения нужны на рынке труда

В 2027 году наиболее дефицитными будут оставаться те же профессии, что и сейчас. Следующим вызовом станет удержание работников. В то же время амбициозные цели и концепция компании-семьи, по мнению эксперта, больше способствуют демотивации, чем привлечению.

Для обеспечения украинской экономики кадрами во время предстоящего восстановления необходимо уменьшить количество предубеждений во время трудоустройства.

«У нас, к сожалению, несмотря на тотальный дефицит, никто не отменял ни эйджизм, ни сексизм, ни другие проявления ограничений к работникам», — сказала она.

Отдельно эксперт обратила внимание на трудоустройство людей с инвалидностью и ветеранов.

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По ее словам, почти 90% людей с инвалидностью не трудоустроены. За восемь месяцев в службу занятости в поисках работы обратились 29 тысяч человек с инвалидностью. Работу уже получили 7,7 тысячи из них, а 2,4 тысячи проходили профессиональное обучение.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в Украине 330 тысяч ветеранов официально зарегистрированы как неработающие. В то же время, около 200 тысяч из них могут работать неофициально.