Банки будут автоматически искать счета должников: что изменится с октября Сегодня 17:02 — Личные финансы Не все средства должника могут списать

В Украине заработала система автоматического взыскания задолженности. К механизму уже подключены государственные банки, а с октября планируется привлечь все банки страны.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Маслов в эфире телемарафона, передает Судебно-юридическая газета.

Система будет автоматически будет искать счета должников и обеспечивать списание средств для погашения задолженности.

По его словам, государственные банки уже подключены к системе, а с октября в нее планируют включить все банки страны. Механизм подразумевает автоматический поиск счетов должника и списание средств для погашения задолженности.

Как будет работать автоматическое взыскание долгов

С 23 октября 2026 года в Украине должен заработать обновленный механизм автоматизированного взыскания долгов, который будет охватывать банковские счета и электронные кошельки.

Новые правила позволят государственным и частным исполнителям через Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП) получать информацию о счетах должника, налагать арест и формировать документы для принудительного списания средств, в том числе электронных денег.

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Таким образом, механизм будет включать не только автоматическую блокировку счетов. Цифровая система будет охватывать весь процесс исполнения решения от поиска счетов должника до принудительного списания средств и их перечисления взыскателю.

Система будет искать не только банковские счета

Изменения предусмотрены приказом Министерства юстиции № 1837/5 от 9 июля 2026 года, принятым во исполнение Закона № 4833-IX о цифровизации отдельных этапов исполнительного производства.

Сам приказ уже действует, но его нормы заработают с 23 октября 2026 года одновременно со вступлением в силу закона о цифровизации исполнительного производства.

К цифровому взаимодействию должны быть вовлечены:

банки;

небанковские поставщики платежных услуг;

эмитенты электронных денег;

прочие финансовые учреждения.

Таким образом, исполнитель сможет получать информацию не только об обычных банковских счетах должника, но и об электронных кошельках, а при наличии законных оснований обращать взыскания и на электронные деньги.

Банки должны быстро сообщать о деньгах должника

Обмен документами происходит через АСИП с помощью программных интерфейсов API. Через систему будут формироваться запросы о счетах должника, постановления об аресте и его снятии, а также платежные инструкции.

Информационные системы банков и других поставщиков платежных услуг должны каждый час проверять, поступили ли новые документы от исполнителей.

Ответ на информационный запрос необходимо будет предоставить не позднее часа рабочего времени. Финансовое учреждение будет сообщать, есть ли у должника счета или электронные кошельки, их реквизиты, вид счета и остаток средств или электронных денег.

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Автоматизация не будет больше ограничиваться наложением ареста. После прохождения предусмотренных законом процедур исполнитель сможет инициировать фактическое списание средств для выполнения решения.

Отдельно новый порядок предусматривает работу с электронными деньгами: их можно будет арестовывать, списывать и предъявлять к погашению с перечислением полученных средств органа государственной исполнительной службы или частному исполнителю.

Не все деньги должника могут списать

В частности, для физических лиц действует механизм сохранения части денежных средств для повседневных нужд.

Должник может производить расходные операции с одного текущего счета в одном банке в пределах суммы, не превышающей два размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2026 года, в месяц.