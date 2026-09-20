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4 схемы мошенников осенью: как не попасть на крючки злоумышленников

Личные финансы
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Хакер в черной толстовке с капюшоном на голове сидит за ноутбуком и печатает на клавиатуре
Хакер в черной толстовке с капюшоном на голове сидит за ноутбуком и печатает на клавиатуре, Фото: magnific
Осенью большинство людей возвращается в привычную рутину: планирование расхода, оплата обучения, покупка одежды и техники. Этим могут воспользоваться мошенники, подстраивая свои схемы под актуальные потребности людей.
Об этом рассказывают специалисты «Финкульта».

Какие схемы могут активизироваться осенью

Фальшивые счета за обучение. Злоумышленники могут отправлять сообщения якобы от учебного заведения с реквизитами для оплаты или ссылкой на платежную страницу. Если не проверить информацию, деньги могут попасть на счета мошенников.
Сезонные скидки в фейковых магазинах. Мошенники создают интернет-магазины, где предлагают одежду, технику и другие сезонные товары по подозрительно низким ценам. После получения предоплаты продавец прекращает общение, а заказ покупатель так и не получит.
Сообщение о блокировке карты. Человек получает сообщение с призывом немедленно перейти по ссылке и подтвердить личность. Так мошенники пытаются выманить реквизиты карты, пароли к банкингу или коды подтверждения.
Фейковые выплаты и компенсации. Мошенники сообщают о якобы доступной финансовой помощи и предлагают заполнить анкету для ее получения. Таким образом, они выманивают банковские реквизиты и другие конфиденциальные данные.
Как защитить финансы от мошенников:
  1. Проверяйте источник информации. Если вам пишут от имени банка, государственного учреждения, магазина или учебного заведения, не переходите по ссылке сразу. Найдите официальный сайт и самостоятельно свяжитесь с учреждением;
  2. Не поддавайтесь давлению. Фразы «срочно», «последнее предупреждение», «ваш счет будет заблокирован» или «предложение действует всего несколько минут» должны вас насторожить и заставить проверить информацию;
  3. Защищайте платежные данные. Не передавайте посторонним лицам PIN-код, CVV/CVC, пароли для банкинга и одноразовые коды подтверждения;
  4. Проверяйте продавцов. Перед оплатой обратите внимание на адрес сайта, контактные данные, отзывы, условия возврата товара и способы расчета. Ниже рыночной цены может быть сигналом опасности;
  5. Контролируйте движение средств. Включите уведомления о списании средств и регулярно просматривайте банковские выписки.
Finance.ua уже писал, что здоровье, автомобиль или срок годности продуктов люди проверяют регулярно, однако о собственной финансовой безопасности часто упоминают только тогда, когда возникают проблемы. Периодический финансовый аудит помогает понять, где хранятся деньги, кто имеет к ним доступ и соответствуют ли расходы и сбережения вашим целям.
Узнайте больше, как правильно провести свой финансовый аудит.
По материалам:
Finance.ua
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