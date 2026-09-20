4 схемы мошенников осенью: как не попасть на крючки злоумышленников

Осенью большинство людей возвращается в привычную рутину: планирование расхода, оплата обучения, покупка одежды и техники. Этим могут воспользоваться мошенники, подстраивая свои схемы под актуальные потребности людей.
Фальшивые счета за обучение. Злоумышленники могут отправлять сообщения якобы от учебного заведения с реквизитами для оплаты или ссылкой на платежную страницу. Если не проверить информацию, деньги могут попасть на счета мошенников.
Сезонные скидки в фейковых магазинах. Мошенники создают интернет-магазины, где предлагают одежду, технику и другие сезонные товары по подозрительно низким ценам. После получения предоплаты продавец прекращает общение, а заказ покупатель так и не получит.
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Сообщение о блокировке карты. Человек получает сообщение с призывом немедленно перейти по ссылке и подтвердить личность. Так мошенники пытаются выманить реквизиты карты, пароли к банкингу или коды подтверждения.
Фейковые выплаты и компенсации. Мошенники сообщают о якобы доступной финансовой помощи и предлагают заполнить анкету для ее получения. Таким образом, они выманивают банковские реквизиты и другие конфиденциальные данные.
Как защитить финансы от мошенников:
Проверяйте источник информации. Если вам пишут от имени банка, государственного учреждения, магазина или учебного заведения, не переходите по ссылке сразу. Найдите официальный сайт и самостоятельно свяжитесь с учреждением;
Не поддавайтесь давлению. Фразы «срочно», «последнее предупреждение», «ваш счет будет заблокирован» или «предложение действует всего несколько минут» должны вас насторожить и заставить проверить информацию;
Защищайте платежные данные. Не передавайте посторонним лицам PIN-код, CVV/CVC, пароли для банкинга и одноразовые коды подтверждения;
Проверяйте продавцов. Перед оплатой обратите внимание на адрес сайта, контактные данные, отзывы, условия возврата товара и способы расчета. Ниже рыночной цены может быть сигналом опасности;
Контролируйте движение средств. Включите уведомления о списании средств и регулярно просматривайте банковские выписки.
Finance.ua уже писал, что здоровье, автомобиль или срок годности продуктов люди проверяют регулярно, однако о собственной финансовой безопасности часто упоминают только тогда, когда возникают проблемы. Периодический финансовый аудит помогает понять, где хранятся деньги, кто имеет к ним доступ и соответствуют ли расходы и сбережения вашим целям.