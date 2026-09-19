От гибкого графика до работы из дома: какие форматы работы доступны украинцам Сегодня 10:11 — Личные финансы Удаленная работа, Фото: magnific

Традиционный рабочий день в офисе перестал быть единственным способом организации труда. Украинское законодательство разрешает работодателям и работникам использовать несколько гибких форматов работы. В частности, можно работать по гибкому или нефиксированному графику, дома или дистанционно.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Какие форматы труда разрешены в Украине

Гибкий режим рабочего времени

Работник может работать по графику, отличающемуся от общепринятого на предприятии. Такой режим рабочего времени может использоваться как при работе в офисе, так и при сочетании оффлайн- и дистанционной работы.

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Он дает возможность самостоятельно организовывать рабочий день, но в пределах установленной нормы рабочего времени.

При этом рабочее время может состоять из нескольких частей:

фиксированное время — период, когда работник должен быть на рабочем месте (например, утренние или вечерние часы);

сменное время — часы, в течение которых работник сам определяет период работы;

перерыв для отдыха и питания.

Нефиксированное рабочее время

Такой формат подходит, когда работнику не нужно постоянно привлекать к работе. Работодатель может вызвать его при необходимости, например, для выполнения отдельных задач или в периоды повышенной нагрузки.

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Этот формат работы актуален, в частности, в сфере услуг, доставки, сезонных работах или для выполнения отдельных задач.

Закон предусматривает гарантии для работника:

в договоре определяются временные промежутки, когда работника могут привлечь к работе;

устанавливается срок предупреждения о необходимости выполнения работы;

предусматриваются гарантии по оплате труда даже при недостаточном объеме работы;

ограничивается максимальное количество рабочих часов.

В то же время, количество договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров. Если работников меньше 10, работодатель может заключить один договор.

Надомная работа

Надомная работа предусматривает исполнение обязанностей работником на дому или в другом определенном им помещении.

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Главная особенность — работник имеет конкретное постоянное рабочее место и не может самовольно менять его во время работы.

Если трудовым договором не установлено иное, то на работника распространяется общий режим работы предприятия.

Удаленная работа

В отличие от надомной дистанционная работа не привязана к конкретному месту. Работник может самостоятельно выбирать, откуда выполнять задачи и как организовывать свое рабочее время, если иное не предусмотрено договором.

Взаимодействие с работодателем происходит посредством электронных средств связи.