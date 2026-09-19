От гибкого графика до работы из дома: какие форматы работы доступны украинцам

Традиционный рабочий день в офисе перестал быть единственным способом организации труда. Украинское законодательство разрешает работодателям и работникам использовать несколько гибких форматов работы. В частности, можно работать по гибкому или нефиксированному графику, дома или дистанционно.
Работник может работать по графику, отличающемуся от общепринятого на предприятии. Такой режим рабочего времени может использоваться как при работе в офисе, так и при сочетании оффлайн- и дистанционной работы.
Он дает возможность самостоятельно организовывать рабочий день, но в пределах установленной нормы рабочего времени.
При этом рабочее время может состоять из нескольких частей:
фиксированное время — период, когда работник должен быть на рабочем месте (например, утренние или вечерние часы);
сменное время — часы, в течение которых работник сам определяет период работы;
перерыв для отдыха и питания.
Нефиксированное рабочее время
Такой формат подходит, когда работнику не нужно постоянно привлекать к работе. Работодатель может вызвать его при необходимости, например, для выполнения отдельных задач или в периоды повышенной нагрузки.
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Этот формат работы актуален, в частности, в сфере услуг, доставки, сезонных работах или для выполнения отдельных задач.
Закон предусматривает гарантии для работника:
в договоре определяются временные промежутки, когда работника могут привлечь к работе;
устанавливается срок предупреждения о необходимости выполнения работы;
предусматриваются гарантии по оплате труда даже при недостаточном объеме работы;
ограничивается максимальное количество рабочих часов.
В то же время, количество договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров. Если работников меньше 10, работодатель может заключить один договор.
Надомная работа
Надомная работа предусматривает исполнение обязанностей работником на дому или в другом определенном им помещении.
Главная особенность — работник имеет конкретное постоянное рабочее место и не может самовольно менять его во время работы.
Если трудовым договором не установлено иное, то на работника распространяется общий режим работы предприятия.
Удаленная работа
В отличие от надомной дистанционная работа не привязана к конкретному месту. Работник может самостоятельно выбирать, откуда выполнять задачи и как организовывать свое рабочее время, если иное не предусмотрено договором.
Взаимодействие с работодателем происходит посредством электронных средств связи.
В то же время, дистанционную работу не устанавливают для должностей, связанных с опасными или вредными производственными факторами.