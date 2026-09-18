10 удаленных вакансий: где можно работать из дома Сегодня 12:01 — Личные финансы Поиски удаленной работы

Работа на дому может быть не только для IT-специалистов. Со ссылкой на robota.ua делимся подборкой 10 удаленных вакансий для финансистов, налоговиков, дизайнеров, рекрутеров, контент-менеджеров и других специалистов.

В подборке предложения как для кандидатов с опытом, так и для начинающих.

Младший консультант по корпоративным финансовым транзакциям — Deloitte

📍 Киев, гибридный формат

Специалист будет приобщаться к проектам по финансовой диагностике в процессе сопровождения сделок по слиянию и поглощению, реструктуризации задолженности и разработке финансовых моделей.

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Рассматриваются кандидаты с высшим образованием или студенты от 4 курса по направлениям «Учет и аудит», «Финансы», «Экономика» или смежным специальностям, знаниям основ корпоративных финансов и финансовой отчетности, английскому на уровне B2+. Опыт в аудите, бухгалтерском учете или финансовом анализе будет преимуществом.

Специалист по налогообложению — EY

📍 Удаленный/гибридный формат

Для работодателя важны не менее 2 лет опыта в области учета, аудита или налогового законодательства, высшее образование по направлениям «Экономика», «Финансы» или «Аудит», английский на уровне B2+, уверенное владение Excel, Word и PowerPoint.

Бренд-менеджер/Health & Wellness — «Орисил-Фарм»

📍Формат: гибридный 4+1 или удаленный

💰 60 000−80 000 грн + бонус за KPI

Будущий специалист будет отвечать не только за продвижение бренда, но и за запуск нового продукта и реализацию через кроссфункциональные команды.

Добро пожаловать: 3−5 лет опыта в D2C или e-commerce с потребительскими товарами — supplements, косметика, food — именно на стороне бизнеса. Важно уметь вести бренд от коммуникации и каналов к запускам и коммерческому результату, понимать его экономику, в частности маржу по заказу и повторные покупки. Требуется опыт хотя бы одного запуска продукта в первые продажи и работы с кроссфункциональными командами без прямого подчинения.

Recruiter (mass hiring) freelance — Varus

📍Удаленный формат и гибкий график

Varus ищет рекрутера для массового найма курьеров, сканировщиков, операторов ПК и контролеров качества.

На что обращает внимание работодатель: от 1 года опыта в рекрутинге, желательно в ритейле, FMCG или крупных сервисных компаниях. Важно уметь заинтересовать кандидата вакансией и одновременно формировать реалистические ожидания по поводу работы.

Заместитель руководителя отдела снабжения — «Олис»

📍 Удаленный формат

💰 40 000−45 000 грн

Дополнительно: бронирование с первого дня

Среди основных задач в должности: поиск новых поставщиков сырья и пленки, планирование закупки, ведение переговоров по ценам и объемам, контроль отгрузок, мониторинг рынка и контроль работы специалистов отдела.

Рассматриваются претенденты с не менее 3 годами опыта в снабжении на производстве, с высшим образованием, навыками самостоятельного принятия решений и управления командой. Также нужно быть готовыми пройти несколько недельную стажировку в Запорожье и приезжать туда в командировку примерно раз в два месяца.

Контент-менеджер во флористический магазин

📍Удаленно

💰 23 000 грн + бонусы

Флористический магазин ищет контент-менеджера, помогающего развивать Instagram и другие соцсети. Опыт работы не обязателен — важны креативность, чувство стиля и базовое понимание соцсетей.

Среди основных задач: вести Instagram и другие соцсети, создавать и публиковать посты и страницы, оформлять фото и видео с букетами, следить за актуальностью контента и ассортимента, искать новые идеи и следить за трендами.

Графический дизайнер — IPnet

📍 Удаленный формат (с периодическими встречами в офисе)

В команду приглашают графического дизайнера во внутреннюю команду для работы с digital- и печатными материалами и развития визуального стиля бренда.

Будущему работнику поручат создание визуалов для соцсетей и рекламы, разработку баннеров для сайтов, концепций промокампаний и адаптаций под различные форматы, дизайн полиграфии, наружной рекламы и корпоративной продукции, оформление презентаций продуктов и услуг. Также нужно будет создавать простой видео- и анимированный контент и использовать ИИ-инструменты в работе.

Специалист по обработке информации — «Фора»

📍 Удаленно

Ищут специалиста, который будет проверять информацию в базе вакансий, анализировать ее качество и соответствие, фиксировать неточности и необходимые корректировки, а также готовить отчеты о проделанной работе.

Диспетчер склада — «Люксоптика»

📍 Первый месяц — работа в офисе, дальше — дистанционно

💰25 000−32 000 грн

Компания ищет диспетчера склада, координирующего перемещение товаров и заказов между складом и магазинами сети. Ежедневно нужно будет прорабатывать около 70−100 заказов.

Предлагают среди прочего: медицинское страхование, корпоративные скидки на продукцию компании и возможность профессионального и карьерного развития.

Специалист по бронированию авиабилетов — «Поехали с нами»

📍 Удаленно

Работа предполагает бронирование и сопровождение авиабилетов, консультации клиентов и разрешение нестандартных ситуаций.