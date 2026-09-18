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Как получить 19 400 грн через Укрпочту

Личные финансы
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Финансовая помощь
Финансовая помощь
Для жителей прифронтовых территорий предусмотрена единовременная выплата в размере 19 400 грн на прохождение отопительного сезона. Получить эти средства можно не только на банковский счет, но и наличными через Укрпочту — в отделении или с доставкой на дом.
Речь идет о пособии «Зимняя поддержка», которое предоставляется уязвимым категориям населения. Выплата назначается на одно домохозяйство вне зависимости от количества его жителей.
Об этом говорится в сообщении главы Укрпочты Игоря Смелянского.

Как получить 19 400 грн через Укрпочту

Заявление на получение пособия следует подать до 30 октября 2026 года. Обратиться можно в орган местного самоуправления, Пенсионный фонд или ЦПАУ. Подать заявление онлайн или напрямую через Укрпочту нельзя.
В то же время, при оформлении пособия можно выбрать способ его получения через Укрпочту.
Для этого в заявлении нужно указать способ выплаты «через организацию, осуществляющую выплату и доставку пенсий и денежной помощи» и указать Укрпочту.
В таком случае деньги можно будет:
  • получить наличными в отделении Укрпочты;
  • получить с доставкой по месту фактического жительства.
В то же время в Минсоцполитики отмечают, что способ получения средств зависит от способа подачи заявления в соответствии с Перечнем общин, который содержит два списка:
  • жителям территориальных общин (0−20 км от линии фронта) — средства будут зачислены на банковский счет за IBAN или их можно будет получить через АО «Укрпочта»;
  • жители территориальных общин (20−50 км от линии фронта) смогут получить средства на банковский счет за IBAN или денежным переводом через международную платежную систему Western UNION.

Кто может получить пособие

Как сообщалось ранее, 19 400 грн предусмотрены для домохозяйств, в составе которых есть люди, относящиеся к определенным уязвимым категориям.
В частности, это:
  • люди, получающие пенсию или социальное пособие по инвалидности;
  • одинокие пенсионеры;
  • ВПЛ, получающие выплату на проживание;
  • получатели жилищных субсидий;
  • многодетные и приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей;
  • одинокие матери, получающие пособие на детей;
  • семьи с детьми с инвалидностью.
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При этом если в одном домохозяйстве есть несколько человек, имеющих право на пособие по разным основаниям, выплата все равно будет одна — 19 400 грн.
В этом году люди могут самостоятельно определять, на что направить средства. Это могут быть топливо, теплые вещи, одеяла, павербанки, оплата коммунальных услуг или другие необходимые вещи.

Куда обращаться с вопросами

Если человек не уверен, имеет ли право на «Зимнюю поддержку», или хочет уточнить, входит ли его община в перечень территорий, где действует программа, можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины.
Телефон: 0 800 503 753. Для консультации именно по «Зимней поддержке» нужно нажать «8».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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