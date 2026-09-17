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Как выросли цены на дизтопливо с конца февраля

Энергетика
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Как выросли цены на дизтопливо с конца февраля
Как выросли цены на дизтопливо с конца февраля
С 28 февраля цены на бензин А-95 в Украине выросли на 36%, на дизельное топливо — на 54%, на автогаз — на 13%.
Такие расчеты привел директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии Укринформу.
За исходную точку эксперт брал такие цены по состоянию на 28 февраля 2026 года: бензин А-95 — 63,13 грн/л; дизтопливо — 62,96 грн/л; автогаз — 38,47 грн/л. По состоянию на 15 сентября средние цены на заправках на бензин А-95 составили 86,17 грн/л, на дизтопливо — 97,06 грн/л, на автогаз — 43,66 грн/л.
«Нет, нет. Наценки на бензине и дизтопливо в этом году даже ниже, чем в 2024—2025 годах», — ответил Куюн на вопрос о том, повлияли ли на цены на АЗС российские атаки.
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Эксперт также прокомментировал изменения в глобальных поставках нефти и горючего после начала войны в Иране. Так, по состоянию на 2025 год через Ормузский пролив проходило в среднем около 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день. Это составило 25% мировой морской торговли нефтью.
Поставка нефти и нефтепродуктов этим путем уменьшилась вдвое.
По словам Куюна, Россия в свою очередь экспортировала около 9 млн баррелей нефти в день и 0,8 млн баррелей дизтоплива. Сейчас экспорт дизеля остановлен, а экспорт нефти составляет оценочно 6,5 млн. баррелей в сутки.
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Ранее екаперт сообщил, что АЗС могут поднять цены на топливо на 4,5−5 гривен/литр в ближайшие недели.
Также мы писали, что в Украине могут повысить стандартную ставку НДС с 20% до 21%. Окончательного решения на этот счет пока нет — правительство только заложило такую ​​возможность в проект государственного бюджета на 2027 год.
Дополнительные поступления планируется использовать для создания механизма страхования бизнеса от военных рисков.
Также мы писали в статье — Как пережить новый скачок цен на топливо: прогноз для автомобилистов.
По материалам:
Finance.ua
АЗСГорючее
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