Как выросли цены на дизтопливо с конца февраля Сегодня 21:00 — Энергетика Как выросли цены на дизтопливо с конца февраля

С 28 февраля цены на бензин А-95 в Украине выросли на 36%, на дизельное топливо — на 54%, на автогаз — на 13%.

Такие расчеты привел директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн в комментарии Укринформу.

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За исходную точку эксперт брал такие цены по состоянию на 28 февраля 2026 года: бензин А-95 — 63,13 грн/л; дизтопливо — 62,96 грн/л; автогаз — 38,47 грн/л. По состоянию на 15 сентября средние цены на заправках на бензин А-95 составили 86,17 грн/л, на дизтопливо — 97,06 грн/л, на автогаз — 43,66 грн/л.

«Нет, нет. Наценки на бензине и дизтопливо в этом году даже ниже, чем в 2024—2025 годах», — ответил Куюн на вопрос о том, повлияли ли на цены на АЗС российские атаки.

Эксперт также прокомментировал изменения в глобальных поставках нефти и горючего после начала войны в Иране. Так, по состоянию на 2025 год через Ормузский пролив проходило в среднем около 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в день. Это составило 25% мировой морской торговли нефтью.

Поставка нефти и нефтепродуктов этим путем уменьшилась вдвое.

По словам Куюна, Россия в свою очередь экспортировала около 9 млн баррелей нефти в день и 0,8 млн баррелей дизтоплива. Сейчас экспорт дизеля остановлен, а экспорт нефти составляет оценочно 6,5 млн. баррелей в сутки.

Ранее екаперт сообщил , что АЗС могут поднять цены на топливо на 4,5−5 гривен/литр в ближайшие недели.

Также мы писали , что в Украине могут повысить стандартную ставку НДС с 20% до 21%. Окончательного решения на этот счет пока нет — правительство только заложило такую ​​возможность в проект государственного бюджета на 2027 год.