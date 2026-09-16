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Что будет означать для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на горючее (мнение эксперта)

Энергетика
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Что будет означать для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на горючее (мнение эксперта)
Что будет означать для украинцев повышение НДС до 21% и акциза на горючее (мнение эксперта)
В Украине могут повысить стандартную ставку НДС с 20 до 21%. Окончательного решения на этот счет пока нет — правительство только заложило такую ​​возможность в проект государственного бюджета на 2027 год.
Дополнительные поступления планируется использовать для создания механизма страхования бизнеса от военных рисков.
О том, как эта инициатива может повлиять на цены, бизнес и потребителей, в комментарии рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробка.
В Украине планируется создать масштабный специальный фонд страхования военных рисков для бизнеса. Главная цель инициативы — компенсировать предприятиям ущерб от российских атак (до 10 млн долларов первого убытка для одной компании). Это должно обеспечить экономическую целостность государства и сохранить бизнес, в частности в регионах, постоянно находящихся под прицелом враждебной баллистики и дронов.
Для запуска спецфонда нужно 2−3 млрд долларов. Правительство предлагает наполнять его из нескольких источников:
  • повышение стандартной ставки НДС с 20% до 21%;
  • страховых взносов самого бизнеса (около 2% стоимости активов);
  • средств международных партнеров.
Кроме того, предлагается повысить акциз на топливо для защиты предприятий топливного сектора (на это планируют направить отдельные 8,3 млрд грн).
Правительство уже заложило соответствующий ресурс в проект государственного бюджета на 2027 год — 58,7 млрд грн на новую программу поддержки субъектов хозяйствования. Однако окончательного решения о повышении НДС еще нет: для этого Верховная Рада должна проголосовать за изменения в Налоговый кодекс.

Повышение НДС повлияет на цены

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины в комментарии РБК-Украина отметил, что любое повышение НДС в конечном счете влияет на конечного потребителя.
«Любое повышение НДС ложится на бизнес, а как следствие — на рядового гражданина Украины, на конечного потребителя продукции, товаров, услуг», — сказал Ростислав Коробко.
В то же время точно определить процент возможного подорожания, по его словам, сложно, поскольку эффект будет разным для разных отраслей и товарных групп.
«Но это, конечно, повышение, которое будет влиять на потребительскую корзину, уровень потребления людей», — отметил Коробка.
По его словам, бизнес может отнестись к необходимости создания страхового фонда с пониманием, однако, любое повышение налогов воспринимается негативно.

Выше акциз на горючее

Еще один возможный элемент этой модели — повышение акциза на горючее. Это может оказать более широкое влияние на цены, поскольку затраты на логистику включаются в себестоимость большого количества товаров и услуг.
«Рост стоимости горючего приведет к увеличению стоимости товаров и услуг. Тем более сейчас логистика становится еще сложнее и дороже. По нашим оценкам, это приведет к увеличению цен на ценниках от 5% до 7%», — прогнозирует Коробка.
Он отмечает, что рост стоимости горючего приведет к удорожанию товаров и услуг, поскольку логистика в Украине становится сложнее и дороже.

Дополнительное налоговое бремя на бизнес

Модель специального фонда страхования предусматривает, что кроме НДС бизнесу придется платить еще и 2% взносов от стоимости активов, что существенно ограничивает возможность предприятий развиваться.
«Чем больше налоговое бремя, тем меньше остается оборотных средств, тем меньше для развития и операционной деятельности. Здесь ответ очевиден», — отмечает Коробко.

Почему выбрали повышение налогов, а не борьбу с «тенью»?

На вопрос о том, существуют ли альтернативные пути наполнения фонда без повышения налогового давления на все слои населения, эксперт объясняет: правительство искало самый простой и быстрый механизм.
«Правительству нужны быстрые решения и быстрые результаты. Повышение ставки даже на 1% НДС — это понятная история, где платить будут все. Не нужно заниматься непопулярными шагами. Это увеличение касается в основном „белого“ бизнеса, оно лежит на поверхности», — отмечает собеседник.
В то же время, он отмечает, что в стране есть и другие резервы: увеличение таможенных платежей, борьба с «теневым» сектором и финансовыми «скрутками». Однако работа с этими направлениями требует больше времени.

Примет ли парламент это решение

Хотя соответствующие изменения в Налоговый кодекс еще не выносились на голосование, средства под спецфонд уже вписаны в проект Бюджета-2027. Коробка считает маловероятным сценарий, при котором нардепы отклонят эту инициативу:
«Правительство будет доказывать своими аргументами эти предложения. Я думаю, что в такой сложной ситуации, с такой дыркой в ​​бюджете, Рада проголосует и поддержит эти инициативы правительства», — подытожил вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Ростислав Коробко.
По материалам:
РБК-Україна
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