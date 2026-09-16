Медучреждения получат солнечные системы с аккумуляторами при поддержке ЮНИСЕФ
В 98 заведениях здравоохранения и социальной сферы в 14 областях Украины устанавливают солнечные системы с аккумуляторами и инверторами.
Они должны обеспечить резервное питание при перебоях с электроснабжением. На это ЮНИСЕФ направляет $13,4 млн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Какие регионы получат оборудование
Солнечные системы устанавливаются в Черниговской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской, Запорожской, Львовской, Хмельницкой, Ровенской, Киевской, Ивано-Франковской и Волынской областях.
Оборудование состоит из солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов. Оно будет обеспечивать резервное питание критически важных отделений и оборудования, в том числе реанимации, операционные, родовые, лаборатории, а также помещения для хранения вакцин и лекарств.
«Работаем над тем, чтобы обеспечить непрерывность оказания медицинской помощи при разных сценариях. Наша система здравоохранения должна быть готова к работе в условиях враждебных атак, отключений электроэнергии, перебоев с теплом, водоснабжением или логистикой», — заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По данным ЮНИСЕФ, благодаря этому 2,5 млн человек, в том числе 400 тыс. детей, смогут в дальнейшем получать медицинские и иммунизационные услуги при перебоях с электроснабжением.
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«Наша поддержка направлена на то, чтобы медицинские учреждения могли функционировать без перебоев. Для семей с детьми это вопрос доступа к помощи, когда он нуждается больше всего», — отметила исполняющая обязанности главы ЮНИСЕФ в Украине Шамиса Абдулла.
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