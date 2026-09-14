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Подготовка Украины к зиме: что говорят энергетики

Энергетика
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Подготовка Украины к зиме: что говорят энергетики
Подготовка Украины к зиме: что говорят энергетики
Украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена ​​к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения.
Но ключевым фактором остается усиление защиты.
Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
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По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.
«В результате Украина входит в зиму сильнее и лучше подготовленной, чем год назад «, — отметил Тимченко.
Он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От его эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.
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Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему. По словам Тимченко, после окончания войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.
Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.
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Ранее Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Украина готова искать компромисс с россией по чувствительным вопросам, связанным с энергетикой и зерном.
В то же время, потребности украинской энергетики на ближайшие десятилетия оцениваются по меньшей мере в 91 млрд долларов. Речь идет не только о восстановлении поврежденной инфраструктуры, но и о масштабных инвестициях в новую генерацию и развитие энергетического сектора.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
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