Подготовка Украины к зиме: что говорят энергетики Сегодня 10:00 — Энергетика Подготовка Украины к зиме: что говорят энергетики

Украинская энергосистема сегодня лучше подготовлена ​​к прохождению пятой зимы с начала полномасштабного вторжения.

Но ключевым фактором остается усиление защиты.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.

«В результате Украина входит в зиму сильнее и лучше подготовленной, чем год назад «, — отметил Тимченко.

Он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От его эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.

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Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему. По словам Тимченко, после окончания войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.

Ранее Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что Украина готова искать компромисс с россией по чувствительным вопросам, связанным с энергетикой и зерном.