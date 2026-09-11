«По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций. Похоже, кто-то хотел, чтобы тот список все увидели. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест — есть ли станция в списке?» — отметил Куюн.
Он отметил, что тактика российских атак в целом не изменилась и похожа на ту, которую враг применял в Сумах, Харькове, Запорожье и Днепре. В то же время в Киеве пока нет атак с использованием FPV-дронов, «Молний» и КАБов.
«Смысл этих атак по АЗС один — террор», — написал эксперт.
Эксперт привел пример АЗС OKKO на Одесской трассе, где за два дня построили временное мобильное укрытие. По его словам, такие укрытия уже есть на UPG на Окружной дороге и на AMIC в Ворзеле. В прифронтовых регионах их устанавливают десятками.
«Очевидно, скоро они массово появятся и в столице», — добавил Куюн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что россия продолжает целенаправленно бить по складам и продовольственной логистике. Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%. В то же время, совладелец сетей Eva и Varus, президент корпорации Terwin Руслан Шостак заявляет, что россии понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов. По его словам, в настоящее время сохранилось практически 50% складских площадей высших классов.