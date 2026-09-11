Около 80% атакованных россиянами АЗС восстанавливаются — эксперт Сегодня 18:10 — Энергетика Укрытие на АЗК ОККО

Около 80% автозаправочных станций, подвергшихся атакам россиян, возобновляют работу. Поэтому такие удары не влияют на топливный рынок и имеют целью исключительно терроризировать мирное население.

Об этом в Facebook написал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По его словам, в последнее время россияне атакуют автозаправочные станции, в том числе в Киеве. Накануне атак в сети появился перечень столичных АЗС, которые якобы могли стать целями ударов.

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«По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций. Похоже, кто-то хотел, чтобы тот список все увидели. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест — есть ли станция в списке?» — отметил Куюн.

Он отметил, что тактика российских атак в целом не изменилась и похожа на ту, которую враг применял в Сумах, Харькове, Запорожье и Днепре. В то же время в Киеве пока нет атак с использованием FPV-дронов, «Молний» и КАБов.

«Смысл этих атак по АЗС один — террор», — написал эксперт.

Атаки не вызвали дефицита топлива

Куюн привел данные, по которым с начала атак на АЗС было повреждено более 300 станций.

«Около 80% станций восстанавливается. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или рост цен вследствие этого», — отметил он.

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По данным Государственной налоговой службы, в Киеве сейчас действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области — 529. В общей сложности это около 800 АЗС.

«Соответственно говорить о каком-то влиянии этих атак на рынок точно не приходится», — подчеркнул Куюн.

АЗС обустраивают временные укрытия

По словам эксперта, в настоящее время эффективной защиты АЗС от ударов дронов типа Shahed нет. В регионах прифронтовых на некоторых станциях уже устанавливают защитные конструкции.

В то же время Куюн отметил необходимость обеспечивать безопасность людей во время воздушных тревог.

«В тревогу автозаправочная станция точно не лучшее место для пребывания», — отметил он.

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Эксперт привел пример АЗС OKKO на Одесской трассе, где за два дня построили временное мобильное укрытие. По его словам, такие укрытия уже есть на UPG на Окружной дороге и на AMIC в Ворзеле. В прифронтовых регионах их устанавливают десятками.

«Очевидно, скоро они массово появятся и в столице», — добавил Куюн.