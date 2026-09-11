0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Около 80% атакованных россиянами АЗС восстанавливаются — эксперт

Энергетика
48
Укрытие на АЗК ОККО
Укрытие на АЗК ОККО
Около 80% автозаправочных станций, подвергшихся атакам россиян, возобновляют работу. Поэтому такие удары не влияют на топливный рынок и имеют целью исключительно терроризировать мирное население.
Об этом в Facebook написал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.
По его словам, в последнее время россияне атакуют автозаправочные станции, в том числе в Киеве. Накануне атак в сети появился перечень столичных АЗС, которые якобы могли стать целями ударов.
Читайте также
«По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций. Похоже, кто-то хотел, чтобы тот список все увидели. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест — есть ли станция в списке?» — отметил Куюн.
Он отметил, что тактика российских атак в целом не изменилась и похожа на ту, которую враг применял в Сумах, Харькове, Запорожье и Днепре. В то же время в Киеве пока нет атак с использованием FPV-дронов, «Молний» и КАБов.
«Смысл этих атак по АЗС один — террор», — написал эксперт.
Место для вашей рекламы

Атаки не вызвали дефицита топлива

Куюн привел данные, по которым с начала атак на АЗС было повреждено более 300 станций.
«Около 80% станций восстанавливается. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или рост цен вследствие этого», — отметил он.
Читайте также
По данным Государственной налоговой службы, в Киеве сейчас действуют 270 лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, а в Киевской области — 529. В общей сложности это около 800 АЗС.
«Соответственно говорить о каком-то влиянии этих атак на рынок точно не приходится», — подчеркнул Куюн.

АЗС обустраивают временные укрытия

По словам эксперта, в настоящее время эффективной защиты АЗС от ударов дронов типа Shahed нет. В регионах прифронтовых на некоторых станциях уже устанавливают защитные конструкции.
В то же время Куюн отметил необходимость обеспечивать безопасность людей во время воздушных тревог.
«В тревогу автозаправочная станция точно не лучшее место для пребывания», — отметил он.
Читайте также
Эксперт привел пример АЗС OKKO на Одесской трассе, где за два дня построили временное мобильное укрытие. По его словам, такие укрытия уже есть на UPG на Окружной дороге и на AMIC в Ворзеле. В прифронтовых регионах их устанавливают десятками.
«Очевидно, скоро они массово появятся и в столице», — добавил Куюн.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что россия продолжает целенаправленно бить по складам и продовольственной логистике. Недавно министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%. В то же время, совладелец сетей Eva и Varus, президент корпорации Terwin Руслан Шостак заявляет, что россии понадобятся десятилетия, чтобы уничтожить 90% украинских складов. По его словам, в настоящее время сохранилось практически 50% складских площадей высших классов.
По материалам:
Finance.ua
АЗС
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems