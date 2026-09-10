Более миллиона немцев производят солнечную энергию на балконах

Закон ограничивает мощность таких установок на уровне 800 Вт, но этого достаточно, чтобы питать, например холодильник и ноутбук. В стране, где 55% жителей арендуют жилье, балкон фактически является единственной «крышей» (крыша принадлежит владельцу жилья), которой арендатор может распоряжаться самостоятельно.
Мощность ограничили, потому что она соответствует возможностям старой электропроводки в многоквартирных домах и позволяет безопасно подключать систему через обычную розетку. Типичная система производит 600−900 кВт·ч электроэнергии в год, сокращая счета за электроэнергию небольшого домохозяйства примерно на 10−25%. Лимит в 800 Вт касается выходной мощности инвертора, тогда как суммарная мощность самих панелей по закону может быть выше — до 2000 Вт.
Сами системы продают в немецких супермаркетах примерно за 500 евро. Они поставляются в коробке и устанавливаются почти как книжная полка: одну или две панели крепят к балконной перегородке, подсоединяют инвертор размером примерно с микроволновку, а кабель вставляют в обычную розетку.
Солнечная энергия поступает в домашнюю электросеть через розетку и незаметно питает работающие в квартире приборы. Подключаемые к розетке установки рассматриваются не как полноценное электрооборудование, а скорее как бытовой прибор. Электрик не нужен, а бумажные формальности с оператором сети почти отменены.
Арендодатели и объединения совладельцев домов, которые раньше могли фактически заблокировать установку панелей, теперь имеют гораздо меньше возможностей отказать арендаторам. Когда человек переезжает, он может снять миниэлектростанцию и забрать ее с собой.
По оценкам специалистов, система окупается за несколько лет. После этого балконная перегородка фактически начинает «платить аренду» — генерировать бесплатную электроэнергию для квартиры. Панели, подключенные к розетке, преимущественно покрывают потребление электроэнергии днем, а излишек передается в сеть. Именно поэтому небольшие аккумуляторы становятся все более популярными в Германии.