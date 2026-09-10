Более миллиона немцев производят солнечную энергию на балконах Сегодня 04:38 — Энергетика Более миллиона немцев производят солнечную энергию на балконах

Более миллиона немецких домохозяйств уже установили солнечные панели на балконах.

Об этом сообщает Space Daily

Закон ограничивает мощность таких установок на уровне 800 Вт, но этого достаточно, чтобы питать, например холодильник и ноутбук. В стране, где 55% жителей арендуют жилье, балкон фактически является единственной «крышей» (крыша принадлежит владельцу жилья), которой арендатор может распоряжаться самостоятельно.

Мощность ограничили, потому что она соответствует возможностям старой электропроводки в многоквартирных домах и позволяет безопасно подключать систему через обычную розетку. Типичная система производит 600−900 кВт·ч электроэнергии в год, сокращая счета за электроэнергию небольшого домохозяйства примерно на 10−25%. Лимит в 800 Вт касается выходной мощности инвертора, тогда как суммарная мощность самих панелей по закону может быть выше — до 2000 Вт.

Сами системы продают в немецких супермаркетах примерно за 500 евро. Они поставляются в коробке и устанавливаются почти как книжная полка: одну или две панели крепят к балконной перегородке, подсоединяют инвертор размером примерно с микроволновку, а кабель вставляют в обычную розетку.

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Солнечная энергия поступает в домашнюю электросеть через розетку и незаметно питает работающие в квартире приборы. Подключаемые к розетке установки рассматриваются не как полноценное электрооборудование, а скорее как бытовой прибор. Электрик не нужен, а бумажные формальности с оператором сети почти отменены.

Арендодатели и объединения совладельцев домов, которые раньше могли фактически заблокировать установку панелей, теперь имеют гораздо меньше возможностей отказать арендаторам. Когда человек переезжает, он может снять миниэлектростанцию ​​и забрать ее с собой.

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