Украина уже накопила газ, необходимый для прохождения зимы Сегодня 09:44 — Энергетика

Украина уже накопила газ, необходимый для прохождения зимы

Украина уже накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы.

Об этом первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.

«Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. В украинских подземных хранилищах сейчас 14,6 млрд куб. м газа. Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана», — сообщил он.

Шмыгаль отметил, что в части запасов газа Украина готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027.

Как сообщали Українські Новини, ранее в августе Шмыгаль заявил, что цены на электроэнергию и газ для населения на следующий отопительный сезон 2026/2027 останутся без изменений.

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