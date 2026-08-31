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Украина уже накопила газ, необходимый для прохождения зимы

Энергетика
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Украина уже накопила газ, необходимый для прохождения зимы
Украина уже накопила газ, необходимый для прохождения зимы
Украина уже накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы.
Об этом первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил в Telegram-канале.
«Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы. В украинских подземных хранилищах сейчас 14,6 млрд куб. м газа. Мы достигли целевого показателя наполненности ПХГ на месяц раньше плана», — сообщил он.
Шмыгаль отметил, что в части запасов газа Украина готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027.
Как сообщали Українські Новини, ранее в августе Шмыгаль заявил, что цены на электроэнергию и газ для населения на следующий отопительный сезон 2026/2027 останутся без изменений.
По материалам:
Finance.ua
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