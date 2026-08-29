США заключили с Венесуэлой «самое крупное в истории» нефтяное соглашение Сегодня 15:05 — Энергетика

Нефть

США заключили с Венесуэлой нефтяное соглашение. Президент Дональд Трамп назвал ее «самой большой в мире».

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Что известно о соглашении

По словам Трампа, соглашение предусматривает контроль США над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы «без расходов для американских налогоплательщиков».

Это, мол, более чем вдвое увеличит нефтяные запасы США, значительно расширит поставки сырья, существенно снизит цены на бензин для американцев, а также укрепит «и без того крепкие отношения» между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

Такой договоренности достигли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, временный президент Венесуэлы Делси Родригес и представители частного бизнеса.

Больше деталей сделки Трамп не раскрыл. Но Reuters отмечает , что речь идет о долгосрочном доступе американских компаний к группе нефтяных месторождений Венесуэлы.

Источники агентства говорят, что рассматривается модель аренды, согласно которой месторождения могут быть выставлены на аукцион для американских производителей.

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Однако такое соглашение может столкнуться с юридическими и конституционными проблемами в Венесуэле, где государство сохраняет контроль за основными видами деятельности нефтяной отрасли.

Сколько может получить Венесуэла

По данным Reuters, власти Венесуэлы готовятся уже на следующей неделе подписать соглашения о новых правах на разведку и добычу нефти, прежде всего для американских компаний.

Лидер Венесуэлы Родригес приветствовала соглашение с США и добавила, что она предусматривает развитие 17 стратегических месторождений и может обеспечить Венесуэле примерно $209 миллиардов налоговых поступлений.

В то же время, госсекретарь США Рубио назвал это соглашение «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народа». Он заявил, что договоренность принесет Венесуэле около $100 миллиардов частных инвестиций.

theБабель По материалам:

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