США заключили с Венесуэлой «самое крупное в истории» нефтяное соглашение

Это, мол, более чем вдвое увеличит нефтяные запасы США, значительно расширит поставки сырья, существенно снизит цены на бензин для американцев, а также укрепит «и без того крепкие отношения» между Венесуэлой и Соединенными Штатами.
Такой договоренности достигли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, временный президент Венесуэлы Делси Родригес и представители частного бизнеса.
Больше деталей сделки Трамп не раскрыл. Но Reuters отмечает, что речь идет о долгосрочном доступе американских компаний к группе нефтяных месторождений Венесуэлы.
Источники агентства говорят, что рассматривается модель аренды, согласно которой месторождения могут быть выставлены на аукцион для американских производителей.
Однако такое соглашение может столкнуться с юридическими и конституционными проблемами в Венесуэле, где государство сохраняет контроль за основными видами деятельности нефтяной отрасли.
Сколько может получить Венесуэла
По данным Reuters, власти Венесуэлы готовятся уже на следующей неделе подписать соглашения о новых правах на разведку и добычу нефти, прежде всего для американских компаний.
Лидер Венесуэлы Родригес приветствовала соглашение с США и добавила, что она предусматривает развитие 17 стратегических месторождений и может обеспечить Венесуэле примерно $209 миллиардов налоговых поступлений.
В то же время, госсекретарь США Рубио назвал это соглашение «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народа». Он заявил, что договоренность принесет Венесуэле около $100 миллиардов частных инвестиций.