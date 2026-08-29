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США заключили с Венесуэлой «самое крупное в истории» нефтяное соглашение

Энергетика
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Нефть
Нефть
США заключили с Венесуэлой нефтяное соглашение. Президент Дональд Трамп назвал ее «самой большой в мире».
Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Что известно о соглашении

По словам Трампа, соглашение предусматривает контроль США над более чем 65 миллиардами баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы «без расходов для американских налогоплательщиков».
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Это, мол, более чем вдвое увеличит нефтяные запасы США, значительно расширит поставки сырья, существенно снизит цены на бензин для американцев, а также укрепит «и без того крепкие отношения» между Венесуэлой и Соединенными Штатами.
Такой договоренности достигли госсекретарь США Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет, временный президент Венесуэлы Делси Родригес и представители частного бизнеса.
Больше деталей сделки Трамп не раскрыл. Но Reuters отмечает, что речь идет о долгосрочном доступе американских компаний к группе нефтяных месторождений Венесуэлы.
Источники агентства говорят, что рассматривается модель аренды, согласно которой месторождения могут быть выставлены на аукцион для американских производителей.
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Однако такое соглашение может столкнуться с юридическими и конституционными проблемами в Венесуэле, где государство сохраняет контроль за основными видами деятельности нефтяной отрасли.

Сколько может получить Венесуэла

По данным Reuters, власти Венесуэлы готовятся уже на следующей неделе подписать соглашения о новых правах на разведку и добычу нефти, прежде всего для американских компаний.
Лидер Венесуэлы Родригес приветствовала соглашение с США и добавила, что она предусматривает развитие 17 стратегических месторождений и может обеспечить Венесуэле примерно $209 миллиардов налоговых поступлений.
В то же время, госсекретарь США Рубио назвал это соглашение «огромной победой как для американского, так и для венесуэльского народа». Он заявил, что договоренность принесет Венесуэле около $100 миллиардов частных инвестиций.
По материалам:
theБабель
НефтьСШАТрамп
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