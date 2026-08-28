0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Удары по ТЭЦ: жителей Херсона призвали уехать из города на зиму

Энергетика
58
Из-за поражения россиянами Херсонской ТЭЦ рассчитывать зимой на нее или другие объекты критической инфраструктуры уже невозможно — жителей города призвали, по возможности, уехать в более безопасные регионы Украины.
Об этом говорится в обращении к населению начальника Херсонской ОВ Александра Прокудина.
«Ночью российские войска снова атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. К сожалению, это уже не впервые. Но на этот раз объект получил очень серьезные разрушения. Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем», — заявил чиновник.
По его словам, ситуация в Херсоне чрезвычайно сложная, враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области. С 1 июля на Херсонщину уже сброшено 170 КАБов, за почти два месяца они использованы больше, чем за все первое полугодие этого года, пояснил Прокудин.
Он добавил, что за последние два месяца агрессор запустил более 1700 ударных БПЛА, в частности, начал активнее использовать реактивные «Шахеды» и «Герберы» для ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Как подчеркивает Прокудин, в настоящее время средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области Украины.
Также, по его словам, всего за неделю количество атак малыми FPV-дронами возросло до 6,5 тысячи.
«Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас…» — сказал чиновник.
По его словам, областная администрация вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и представителями Правительства Украины уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Однако гражданским людям все же советуют покинуть город. Глава ОВА подчеркнул:
«В очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможности, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте!»
Тем, кто самостоятельно решится на этот шаг, власти обещают помочь с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.
По материалам:
Finance.ua
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems