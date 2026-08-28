Удары по ТЭЦ: жителей Херсона призвали уехать из города на зиму Сегодня 12:34 — Энергетика

Из-за поражения россиянами Херсонской ТЭЦ рассчитывать зимой на нее или другие объекты критической инфраструктуры уже невозможно — жителей города призвали, по возможности, уехать в более безопасные регионы Украины.

Об этом говорится в обращении к населению начальника Херсонской ОВ Александра Прокудина.

«Ночью российские войска снова атаковали авиабомбами Херсонскую ТЭЦ. К сожалению, это уже не впервые. Но на этот раз объект получил очень серьезные разрушения. Поэтому откровенно: рассчитывать на работу ТЭЦ или других объектов критической инфраструктуры в привычном режиме этой зимой мы уже не можем», — заявил чиновник.

По его словам, ситуация в Херсоне чрезвычайно сложная, враг ежедневно усиливает атаки именно по критической инфраструктуре области. С 1 июля на Херсонщину уже сброшено 170 КАБов, за почти два месяца они использованы больше, чем за все первое полугодие этого года, пояснил Прокудин.

Он добавил, что за последние два месяца агрессор запустил более 1700 ударных БПЛА, в частности, начал активнее использовать реактивные «Шахеды» и «Герберы» для ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Как подчеркивает Прокудин, в настоящее время средств для уничтожения этих видов БпЛА, как и КАБов, нет ни в одной области Украины.

Также, по его словам, всего за неделю количество атак малыми FPV-дронами возросло до 6,5 тысячи.

«Поэтому нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас…» — сказал чиновник.

По его словам, областная администрация вместе с городскими властями, коммунальными службами, энергетиками и представителями Правительства Украины уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения. Однако гражданским людям все же советуют покинуть город. Глава ОВА подчеркнул:

«В очередной раз обращаюсь к жителям Херсона, особенно к семьям с детьми и пожилым людям: если у вас есть возможности, родственники или друзья в более безопасных регионах — уезжайте!»

Тем, кто самостоятельно решится на этот шаг, власти обещают помочь с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

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