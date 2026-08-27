От 6 до 40 часов без света: как киевские ЖК готовятся к блэкаутам Сегодня 09:23 — Энергетика

Город ночью

Отключения электроэнергии могут парализовать работу целого дома: без электропитания останавливаются насосы, лифты, часть систем отопления и интернет. В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру киевские ОСМД все больше внимания уделяют тому, чтобы здание могло работать даже без электричества из сети. Некоторые киевские дома уже могут поддерживать базовые сервисы в автономном режиме — причем продолжительность такой работы существенно разнится: от 6 до 40 часов.

Как именно дома готовятся к блэкаутам и какое оборудование используют, проанализировали ЛУН совместно с Национальной платформой ОСМД и Соломенской РГА.

Какое оборудование помогает пережить блэкаут

В исследованных домах во время отключения могут продолжать работать лифты, насосы холодного и горячего водоснабжения, отопление, интернет, освещение коридоров и придомовой территории, розетки общего пользования, системы контроля доступа и видеонаблюдения.

Для этого используют разные комбинации генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и теплонасосов.

При этом единой формулы энергонезависимости нет. К примеру, ОСМД «Соломенская 15-А» имеет дизельный генератор, аккумуляторы, инвертор и теплонасос, но не использует солнечные панели.

А в ЖК «Южные ворота» нет ни генератора, ни солнечных панелей. Автономность на 6−8 часов обеспечивает аккумуляторная система емкостью 612 кВт·ч вместе с инвертором и теплонасосом.

Энергонезависимым может быть и здание 1973 года

Среди исследованных объектов есть дома, построенные в период с 1973 по 2025 год. И самый старый из них демонстрирует один из лучших результатов.

ОСМД «Локомотив Киев», работающее в доме 1973 года, благодаря дополнительному оборудованию имеет автономность от 12 до 40 часов. Для сравнения, в значительно более новых ЖК «Южные ворота» и «Эврика» заявленная автономность составляет соответственно 6−8 часов и 6 часов.

То есть год постройки сам по себе не определяет, насколько дом готов к блэкаутам. Значительно важнее установленные системы и проведенная энергомодернизация.

Девять из десяти исследованных домов имеют форму ОСМД. Все они большие — от 102 до 1000 квартир.

Также у 9 из 10 домов нет газовых плит, у 9 из 10 утеплены трубы, в 8 из 10 установлены металлопластиковые окна с энергоэффективными стеклопакетами, а у 7 из 10 есть индивидуальный тепловой пункт или автономное отопление.

В Фонде энергоэффективности отмечают, что энергетические вызовы изменили самое понятие качества жилья. Важными стали не только площадь или планировка квартиры, но и способность дома поддерживать базовые системы при отключениях.

Отдельно энергоэффективность может оказывать влияние и на стоимость недвижимости. По экспертным оценкам, во Львове жилье в энергомодернизированных домах может стоить на $350−500 за квадратный метр дороже аналогичных объектов без комплексной модернизации.

Найти дома с автономными системами можно непосредственно на ЛУН — с помощью фильтра «Комфорт при блэкауте». Там можно проверить, будут ли во время отключения доступны вода, газ, отопление и интернет, будет ли лифт и предусмотрено ли резервное питание квартиры.

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